أمريكا تمنع مسئولين فنزويليين من السفر إليها

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، أنها ستمنع اثنين من المسئولين الفنزويليين المتهمين بانتهاك حقوق الإنسان من السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.



وقالت الوزارة، في بيان لها نقلته قناة "يورونيوز" الأوروبية، إن المسئولين هما قائد القوات الخاصة الفنزويلية "رافاييل إنريكي باستاردو مندوزا" ورئيس الاستخبارات "إيفان رافاييل هيرنانديز دالا"، مشيرة إلى أنهما متهمان بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.



وكانت الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات اقتصادية على هذين المسئولين بجانب ثلاثة آخرين في شهر فبراير الماضي.

