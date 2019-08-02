حاكم فلوريدا يعين مسئولة إدارة طوارئ للتحضير لارتفاع مستوى سطح البحر

أعلن حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية رون ديسانتيس، تعيين مسئولة معنية بنظام إدارة القدرة على مواجهة الطوارئ، للمساعدة في تحضير الولاية لارتفاع منسوب مياه البحر في الولاية الساحلية الواقعة في جنوب شرق الولايات المتحدة.



ووفقا لبيان صدر عن مكتب ديسانتيس، ونشرت صحيف "ذا هيل" الأمريكية أجزاء منه عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، فقد فقد اختار حاكم فلوريدا جوليا نيشيوات، الأستاذة الجامعية الخبرة في مجالات الطاقة المتجددة والبيئة والبنية التحتية الحيوية، على أن تعمل إلى جانب العديد من الإدارات والوكالات الأخرى بالولاية للتحضير للآثار الفيزيائية والمادية والاقتصادية لاتفاع مستوى البحر.



وأشار البيان إلى أن "تطوير أهداف نظام إدارة القدرة على مواجهة الطوارئ بالولاية سيساعد في حماية مجتمعاتنا الساحلية وتهيئة طريق فلوريد نحو رخاء مستمر"، موضحا أن "خبرة الدكتورة نيشيوات لأكثر من 20 عاما في العمل بأعلى مستويات الحكومة والحقل الأكاديمي مع التركيز على قضايا الطاقة المتجددة والبيئة والبنية التحتية الحيوية تجعلها اختيارا ممتازا لذلك المنصب".



من جانبها، قالت نيشيوات: "مع وجود 1350 ميلا من الساحل المنخفض بشكل كبير، فإن آثار التغير المناخي وارتفاع مستوى البحر تمثل تحديا مهما"، وأضافت: "لكن مع قيادة ورؤية الحاكم ديسانتيس، ستكون فلوريدا قائدة للبلاد بالكامل في كيفية مواجهة تلك القضايا بالشكل الأمثل".

