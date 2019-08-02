مدرب أسوان: نستعد للدوري الممتاز بمعسكر الأكاديمية البحرية

كشف مجدي عبدالعاطي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان الرياضي، عن رضاه التام بمعسكر الفريق المقام حاليًا بالأكاديمية البحرية بالإسكندرية في إطار الاستعدات لبطولة الدوري الممتاز في موسمه الجديد، مؤكدًا أن العمل يحتاج إلى صبر وعزم، خاصة وأن الفريق مازال فى مرحلة الإعداد الأولى من أجل اختيار الأفضل في قائمة البطولة المحلية.



وقال عبدالعاطي في تصريح مساء اليوم الجمعة "أمامنا 8 أسابيع أخرى من العمل الجاد لصناعة فريق يليق بإسم أسوان ويلبي طموحات الجماهير والإدارة من أجل البقاء في بطولة الدوري الممتاز.. وستكثف المباريات التجريبية الوقوف على حقيقة مستوى اللاعبين وتحقيق الانسجام المطلوب".



وأضاف المدير الفنى لفريق أسوان الصاعد هذا العام للدوري الممتاز لكرة القدم وللمرة العاشرة فى تاريخه "أسعار اللاعبين في (الميركاتو) المصري تصنع أزمة للأندية الجماهيرية والشعبية، خاصة وأن متطلبات الأندية خيالية وكذلك نفس الحال لرغبات اللاعبين، الأمر الذى يضع الأندية الشعبية في أزمة حقيقية قبل إنطلاق الدوري الممتاز، فى ظل ضعف الإمكانيات والموارد المالية مقارنة بالأندية ذات الإمكانيات الكبيرة".



وتابع "نبحث عن لاعبين أفارقة يتألقون من بوابة نادى أسوان، وقادرون على إحداث الفارق فى ظل الأسعار الفلكية لبعض اللاعبين في الدوري المصري الآن".



وقال عبد العاطي إن صفقات ناديه الرسمية لم تعلن حتى الآن، موكدا على مواصلة بذل الجهد من قبل مجلس الإدارة ولجنة الكرة لدعم الفريق بأفضل اللاعبين، ومعربا عن فخره لارتباط اسمه بنادى أسوان والذي صعد معه هذا العام للدوري الممتاز.

