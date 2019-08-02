"البنتاجون" يعلن تطوير صواريخ جديدة

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، منذ قليل، تطوير صواريخ جديدة بعد الانسحاب من معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، المبرمة مع روسيا عام 1987، وتهدف للحد من الأسلحة النووية المتوسطة، حسبما نشرت مجلة "ناشيونال ديفينس" الأمريكية.



وقال مارك إسبير وزير الدفاع الأمريكي، إن البنتاجون يخطط للمضي قدما في تطوير صواريخ جديدة، كان يتم تصنيعها بسبب الالتزام بالاتفاقية، مشيرًا إلى أن الانسحاب الأمريكي هو نتيجة مباشرة لانتهاكات روسيا المستمرة والمتكررة، للمعاهدة على مدار سنوات عديدة.



وأضاف مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكية، صباح اليوم، أن واشنطن انسحبت رسميًا من العمل بهذه الاتفاقية، موضًحا أن هذا القرار جاء لانتهاك موسكو بنودها.



من جانبها، أعلنت روسيا تعليق العمل بالاتفاقية، ردا على قرار الولايات المتحدة.