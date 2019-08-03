أسعار اليورو اليوم السبت 3 أغسطس 2019

تباين سعر اليورو الأوروبي، خلال التعاملات الصباحية، اليوم السبت 3 أغسطس 2019، في تحديثات البنوك، حيث بلغ متوسط سعر اليورو نحو 18.38 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.



سعر اليورو في البنك المركزي:

18.38 جنيه للشراء.

18.53جنيه للبيع.



سعر اليورو في البنك الأهلي المصري:

18.38 جنيه للشراء.

19.55 جنيه للبيع.



سعر اليورو في بنك مصر:

18.38 جنيه للشراء.

18.55 جنيه للبيع.



سعر اليورو في بنك البركة:

18.31 جنيه للشراء.

18.60 جنيه للبيع.



سعر اليورو في البنك التجاري الدولي "cib":

18.36 جنيه للشراء.

18.51 جنيه للبيع.



سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي:

18.50 جنيه للشراء.

18.55 جنيه للبيع.



سعر اليورو في بنك الإسكندرية:

18.35 جنيه للشراء.

18.54 جنيه للبيع.