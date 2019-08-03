أسعار اليورو اليوم السبت 3 أغسطس 2019
السبت 03/أغسطس/2019 - 05:08 ص
هويدا سعيد - أسماء ابراهيمطباعة
تباين سعر اليورو الأوروبي، خلال التعاملات الصباحية، اليوم السبت 3 أغسطس 2019، في تحديثات البنوك، حيث بلغ متوسط سعر اليورو نحو 18.38 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك المركزي:
18.38 جنيه للشراء.
18.53جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري:
18.38 جنيه للشراء.
19.55 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك مصر:
18.38 جنيه للشراء.
18.55 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك البركة:
18.31 جنيه للشراء.
18.60 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك التجاري الدولي "cib":
18.36 جنيه للشراء.
18.51 جنيه للبيع.
سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي:
18.50 جنيه للشراء.
18.55 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك الإسكندرية:
18.35 جنيه للشراء.
18.54 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك المركزي:
18.38 جنيه للشراء.
18.53جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري:
18.38 جنيه للشراء.
19.55 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك مصر:
18.38 جنيه للشراء.
18.55 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك البركة:
18.31 جنيه للشراء.
18.60 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك التجاري الدولي "cib":
18.36 جنيه للشراء.
18.51 جنيه للبيع.
سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي:
18.50 جنيه للشراء.
18.55 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك الإسكندرية:
18.35 جنيه للشراء.
18.54 جنيه للبيع.