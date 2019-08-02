الأهلى السعودى يبيع جزء من عقد لاعبه باولو دياز لريفير بليت

قرر النادي الأهلي السعودي بيع جزء من عقد لاعبه التشيلي باولو دياز لنادي ريفير بليت الأرجنتيني.



وقال النادي اليوم الجمعة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" إن بيع 70% من قيمة العقد للنادي الأرجنتيني مع الإبقاء على نسبة 30%.



وقدمت إدارة النادي شكرها للاعب على الفترة التي قضاها بالفريق وتمنت له التوفيق مع فريقه الجديد.



وأنهى الأهلي الموسم الماضي في المركز الرابع بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان (دوري المحترفي السعودي)، ويستهل مشواره في المسابقة بالموسم الجديد بمواجهة العدالة.



وقبل انطلاق منافسات الدوري السعودي، يواجه الأهلي فريق الهلال السعودي في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.