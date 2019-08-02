المتوهج.. احتفاء خاص بذكرى يوسف إدريس: أسرار وحكايات تنشر لأول مرة

«العناد» هو الصفة التى ورثها د. يوسف إدريس عن أمه باعترافه لى، وكانت قاسمًا مشتركًا فى حياته (١٩٢٧– ١٩٩١) فقد ولد من قلب الحركة الوطنية، ورغم تخرجه طبيبا فإنه هجر الطب ليصبح الناس هم كتابه المفتوح، أعطاهم عمره، وهو يعتبر نفسه تلميذ الحياة، ويمكنه أن يتعلم من رجل جاهل ما لا يتعلمه من أحد العلماء، ومن كاتب صغير ما لا يتعلمه من طه حسين، بل ومن ابنته الصغيرة ما لا يتعلمه من أمه، والكتابة عنده وسيلة للتعبير عن إحساسه العارم بالشعب وقضاياه وأحلامه بل وخرافاته، معتبرًا أن الشعب هو الذى يحقق له ذاته، لا الإبداع الأدبى، فهو- كما يقول- يكتب من فرط عشقه لهذا الشعب كأنه «ليلاه» وهو «قيسه» المجنون به، لهذا ضحى بمسيرته الإبداعية فى القصة والمسرح ليكتب مقالاته عن هموم الوطن وقضاياه، لأنه كان يتبنى وجدان أمة، ولهذا كان يوسف إدريس مستعدًا لأن يسجن ويفصل من عمله ويذهب إلى المصائب دفاعا عن موقفه، وقد اقتربت منه وحاورته أكثر من مرة، وشاهدته فى أكثر من موقف، لذلك أكتب عنه فى ذكراه، مقدمًا له صورة من قريب، تحية لكاتب ملأ الدنيا وشغل الناس.



طلبت منه مساعدته فى تدبير لقاء لى مع والدته فقال: «إنت مجنون»

أكد يوسف إدريس، فى حوار لى معه، أنه أغلى كاتب فى مصر، وشجعتنى لفتته الحضارية لخروجه معى بعد انتهاء الحوار، منصرفًا من مكتبه فى «الأهرام»، على الدردشة معه حتى يصل الأسانسير، فاستأذنته عن إمكانية مساعدته لى فى تدبير لقاء مع والدته - وكانت لا تزال على قيد الحياة- وحدث ما توقعته، وهو ما جعلنى كثيرًا ما أتردد فى هذا الطلب، فقد وجدت وجه يوسف إدريس قد تشكل بكل ألوان الطيف، وقال لى محذرا ومتهمًا لى: «إنت مجنون، إياك أن تفكر فى هذا الموضوع، إنساه تماما».





ويبدو أنه تذكر صدى حديث أم توفيق الحكيم للصحف بما أغضب ابنها الكاتب الكبير، الذى تعاملت معه فى حديثها وكأنه لايزال ذلك الابن الذى تنهره وتصحح أخطاءه، مما جعل توفيق الحكيم فى لحظة انفعال يكتب خطابًا إلى وزير الإعلام - آنذاك- د. عبدالقادر حاتم يطلب منه منع أمه من التحدث للصحافة، لأنها تكلمت - فى نظره- بما يسىء إليه.. ولكنه بعد أن هدأ وفكر طوى الخطاب ولم يبعث به إلى وزير الإعلام، وبقى الخطاب بين أوراقه دليل أزمة مع أمه، ولم يكن يوسف إدريس يرغب فى تكرار سيناريو الأزمة، فكان غضبه واحتقانه، وما دام هو لم يمكننى من محاورة أمه، فعلى الأقل يحدثنى عنها وعن أثرها فى حياته، ولذلك لم يفتنى فى أحد حواراتى معه أن أسأله: «والدتك.. هل لا تزال تعاملك باعتبارك يوسف إدريس الطفل الصغير وتزجرك مثلا إذا اقتضى الأمر؟»، فأجابنى: «لقد كبرت فى السن ولم تعد لها القوة التى كانت لها زمان، إنها تعانى صعوبة فى المشى. وهى تحبنى جدا لأننى ابنها البكر، وقد أخذت عنها عنادها، يعنى الاستماتة فى الوصول إلى الهدف الذى أؤمن به، كما أعطتنى تركيبها الجسمانى القوى جدا، وأعطتنى تركيبها العقلى المنظم، ورغم أنها أمية لا تقرأ ولا تكتب، فإنها مقنعة جدا، تلتقط الأشياء بسرعة من حولها وتعيد تركيبها من جديد، بحيث تتكون لديها رؤية، ويتكون منطق خاص بها».





وفى مرة أخرى نشرت له حوارًا جاء إخراجه سيئًا، فغضب منى وقال لى: «إذا كنت تكرهنى فلماذا تنشر الحوار؟» فاعتذرت له بأنه المخرج الفنى لا أنا، فقال لى: «ولماذا لا تراجعه وتتابع شغلك»، ورغم علاقة المد والجذر بينى وبين يوسف إدريس إلا أننى لم أفقد إعجابه وتقديره، فأهدانى مجموعته القصصية «البيضاء» ووصفنى بالصحفى المتمرد، وكأنه يصف نفسه، وكثيرا ما جلب عليه تمرده كثيرا من المشاكل.

سألته ذات يوم فى آخر لقاء لى معه قبل رحيله: «لماذا لا تكتب مذكراتك؟» فابتسم ابتسامة ساخرة، وقال لى: «أنا لم أبلغ بعد عمر توفيق الحكيم أو نجيب محفوظ»!، فقد كان يعتبر نفسه من هذه الطبقة الرفيعة من الكتاب، وهو كذلك بالفعل، ولهذا كان لديه إحساس بأنه لا يزال أمامه متسع من الوقت، ولكن ذكاءه خانه هذه المرة، فقد نسى أن عمر إنسان لا يقاس بعمر غيره، ولم تمض عدة شهور حتى فارق دنيانا الفانية بعد أن ملأها بحضوره اللافت ومعاركه التى كانت تبعث الحيوية والحركة فى حياتنا الثقافية الراكدة، ولم يشأ أن يودع الثرى إلا بمفارقة لا تحدث إلا مع يوسف إدريس فقط، ولا تكرر نفسها مع أحد غيره، لأنه كان حالة أدبية وظاهرة ثقافية لا تتكرر، فقد نسي أفراد أسرته تصريح الدفن فى غمرة حزنهم على فقيدهم، ورفض اللحاد أن يفتح المقبرة أمام جثمانه رغم أنهم قالوا له- وكأنه هو الذى يتحدث- «إنه د. يوسف إدريس»، باعتباره مشهورا شهرة تفتح له الأبواب المغلقة، كما كان على قيد الحياة، ولكن أسرته خانها ذكاؤها هى أيضا، فقد نسيت أن قانون الموت لا يفرق بين المشاهير والسوقة، فقال لهم اللحاد: «وما أدرانى أنه جثمان د. يوسف إدريس؟» وأصر ألا يؤدى مهمته إلا بعد إطلاعه على تصريح الدفن.









غضب حين فاز بجائزة صدام حسين مناصفة مع آخر.. وأبرق للرئيس يطلب الحصول عليها كاملة

ما أشبه لحظة الختام بلحظة أخرى فى حياة يوسف إدريس حينما غاب ذات عام عن لقاء المثقفين بمبارك فى افتتاح معرض القاهرة الدولى للكتاب، فسأل عنه الرئيس، لأنه كان نجم لقاءاته السنوية، ولم يعرف أحد سر اختفائه عن تلك المناسبة، حتى علمت منه أنه حضر فعلًا ولكن أمن الرئاسة منعه من الحضور- لسبب مشابه لتصريح الدفن- فقد نسى دعوة حضور لقاء الرئيس التى وجهتها له الرئاسة، ولكنه اعتبر شهرته سوف تسمح باستثنائه، فقال لرجال الأمن: «أنا د. يوسف إدريس»، فقالوا له بأدبهم المعروف وشياكتهم فى التعامل: «أهلًا وسهلًا، سيادتك على العين والرأس، ولكنها التعليمات، لا بد من بطاقة الدعوة»، وانصرف غاضبًا، لنفتقده فى هذا اللقاء، وقد كنت شاهدًا على حواراته مع الرئيس، فقد كنت مندوب مجلة «الإذاعة والتليفزيون»، ومن عجيب الأمر أننى عندما بدأت أحضر لقاءات الرئيس كنت لا أزال أعمل بالقطعة ولم أعين بعد!.



وفى مرة أخرى، سأل الرئيس عن لويس جريس ولم يكن حاضرًا، وكان يرأس تحرير مجلة «صباح الخير»، وقاد حملة فى ذلك الوقت ضد يوسف إدريس لهجومه العنيف على الطبيب أحمد شفيق، الذى أعلن عن توصله لعلاج لمرض الإيدز، وهو ما جعل «إدريس» يهاجمه بضراوة أزعجت الكثيرين، ومنهم يحيى حقى الذى كان يرى أن أسلوب الحوار بين المثقفين لا يجب أن يكون بهذه الحدة وذلك الانفعال الذى تناول به يوسف إدريس موضوعه، وقد سألت إدريس: «ألا تعتقد أنك أخطأت فى حق د. أحمد شفيق عندما خضت معركة ضده؟»، فقال: «أنا لم أخض معركة ضده، دا راجل قال إنه اخترع دواء يشفى الإيدز، وأنا سألته أسئلة علمية، الاختراع تم إزاى، فرد شتمنى، وأنا طالبت إن الراجل ده تتولى جهة علمية فحصه، فرفع على قضية، وأنا رفعت عليه قضية قذف.. مقالى ليس فيه قذف لأنى سألته كيف اخترع الدواء لعلاج الإيدز، وما هى الاحتياطات اللازمة التى اتخذها حتى لا يتسرب الميكروب، لأنه لازم درجة الأمان تكون مائة بالمائة، تفكيرى علمى، وما يتعارض مع العلم عندى، فهو خطأ مهما كانت الأدلة العقلية.. من هذا المنطلق تحدثت إلى أحمد شفيق، وتشيكوف له كلمة يقول فيها: (أنا مقياسى للحقيقة أن أرى هل الموضوع الذى أكتب فيه ينسجم مع الحقائق العلمية أم لا)».



وكان لويس جريس أيضا ممن لم يعجبهم هجوم «إدريس» على «شفيق» فحمل عليه، وهو ما يبدو أن الرئيس كان يسأل عنه ليراجعه فى حملته، فقد كان الرئيس يقدر يوسف إدريس، ولكن ذلك لم يمنع أن يغضب منه حين سافر- بغير إذنه- إلى ليبيا والتقى بالرئيس القذافى فى محاولة للصلح بين مصر وليبيا أثناء توتر العلاقات بينهما، وطبعا كان ذلك سذاجة سياسية من يوسف إدريس، وإن كان دافعه الوطنى والقومى غالبًا عليه، مما يؤكد حسن نيته، وفرض الصمت على يوسف إدريس ومنع من الكتابة فى أى صحيفة قومية، فاضطر للكتابة فى صحيفة «الأحرار» المعارضة، وكتب خطاب اعتذار للرئيس مبارك، حاول أنيس منصور الحصول عليه، ولكن الرئيس رفض احترامًا ليوسف إدريس، لأنه كان يرى أن نشر الخطاب يسىء إليه.



رأيت د. يوسف إدريس أكثر من مرة وهو يحاور الرئيس، كان جريئًا واضحًا صريحًا، ما فى قلبه على لسانه كطفل برىء لا غرض له سوى أن يعرف ويستفسر، لأن بعض أسئلته كانت ساذجة، وربما كان هذا هو السبب الذى يجعل الرئيس يستمع إليه ويشجعه على الكلام دون أن يضيق به، كما كنت أراه يضيق ببعض الحضور ويحتد عليهم وهو يجيب على أسئلتهم، فكأنها إشارة للمسئولين عن معرض الكتاب، فلم نعد نرى هذه الوجوه بعد ذلك فى الأعوام القادمة، ربما لأن أسئلتهم لم تكن ببراءة أسئلة يوسف إدريس الذى لم يكن يكتفى بحواره كواحد من الحاضرين، فكان يقفز من مكانه بعد انتهاء اللقاء فيصاحب الرئيس ليستكمل حواره معه حتى وداعه على باب سيارته، وبلغ من تبسط يوسف إدريس مع «مبارك» أن اشتكى له ارتفاع فاتورة الكهرباء لشقته إلى أربعمائة جنيه، وهو مبلغ كبير بأسعار ثمانينيات القرن الماضى، ووجد الرئيس أن إدريس ليس محقًا فى شكواه، لأن عنده فى بيته أربعة تكييفات!.



سأل يوسف إدريس الرئيس، وكانت الحرب العراقية الإيرانية لاتزال على أشدها: «يا ريس لماذا لا ترسل مصر فرقة لمساعدة العراق فى حربه مع إيران؟»، فداعب الرئيس يوسف إدريس قائلا: «هل تظن يا دكتور أنها فرقة مزيكا؟»، وانتقل الرئيس من الدعابة إلى شرح الموقف باعتبار أن فرقة عسكرية تحتاج إلى إمداد وتموين وغطاء جوى... إلخ، وقد يستدعى فرقة أخرى حسب مقتضيات الحرب، وأكد «مبارك» أنه لن يسمح بخروج جندى مصرى إلا للدفاع عن مصر فقط، وأنه غير مستعد لتوريط مصر فى أى حروب خارجية، وأنه لو فعل ذلك لقالوا عليه الله يجحمه راجل حمار!، فعلقت السيدة أمينة السعيد هامسة: «هذا مثل ريفى لا يعرفه إلا فلاح أرارى». وطمأن الرئيس، يوسف إدريس بأن مصر تساعد العراق كما تساعد كل الأشقاء العرب فى أزماتهم.



وفى مناسبة أخرى وقف يوسف إدريس بمجرد حضور الرئيس، طالبا الكلمة قبل أن يفتتح الرئيس الجلسة وقال: أليس هذا لقاءك يا ريس بالمثقفين، لماذا يتقدم الوزراء على المثقفين للجلوس فى الصفوف الأولى؟!.



وفى مشهد آخر لا ينسى، للأسف لم تسجله كاميرا فوتوغرافية أو تليفزيونية، لأنه كان مشهدًا غير متوقع فاجأنا به يوسف إدريس كعادته فى المفاجآت، فقد كان المثقفون يتجمعون فى القاعة المخصصة للقاء الرئيس بهم حتى ينتهى من جولته فى أجنحة معرض الكتاب، ودخل يوسف إدريس متجهًا إلى حيث يجلس نجيب محفوظ ويعانقه ثم يجلس بجواره وسط تصفيق الحاضرين لهذا المشهد الدرامى، الذى كان هو بطله بامتياز، حيث لم يكن يرضى إلا أن يقوم بأدوار البطولة طوال حياته، ليظل نجم الثقافة الساطع وحديث الناس، حيث حاول أن يخطف الأضواء من نجيب محفوظ بعد حصوله على جائزة نوبل، فضرب كرسيًا فى الكلوب بإعلانه أنه الأحق بالجائزة العالمية وأنه كان المرشح للحصول عليها وأنهم أبلغوه بذلك، ونشر صورًا ضوئية فى الصحف لما نشرته الصحف الأجنبية عن ترشيحه للجائزة، وربما أحس يوسف إدريس بخطئه بعد استنكار المجتمع الثقافى لما أقدم عليه، فلم يحصل «محفوظ» على الجائزة خصمًا من استحقاق «إدريس» لها، فهو لم يخطفها منه وحتى لم يسع إليها بل إنه فوجئ بها لأنه لم يتوقعها، ورغم قناعة «محفوظ» بموهبة «إدريس» وإبداعه ككاتب للقصة القصيرة، فإنه كان يرى استحقاقه لجائزة نوبل مسألة فيها نظر، فالجائزة لم تخطئ «إدريس» ليحصل عليها «محفوظ»، أما ترشيحه لها، فعشرات يتم ترشيحهم، ولكن العبرة بالنتيجة النهائية، شخص واحد فقط يتم اختياره للحصول على الجائزة لمجمل إبداعاته كما حدث لـ«محفوظ»، وسبق أن حصل «إدريس» على جائزة صدام حسين، وغضب حين منحت له مناصفة مع آخر، فأبرق للرئيس صدام يطلب الحصول على الجائزة كاملة، واعتبر كأنه حصل على «نوبل»، وعلق نجيب محفوظ ساخرًا: «ما دام حصل عليها تبقى أكبر من نوبل»، وكما كان يوسف إدريس سريع الغضب، فقد كان أيضا يهدأ ويصفو كما حاول أن يبدو فى أول مناسبة يلتقى فيها بنجيب محفوظ، وأنهى فيها بمبادرة شخصية منه هذه الأزمة، ولكن المشكلة أن «إدريس» أعلن غضبه فى ميدان عام، ومصالحته لـ«محفوظ» تمت فى قاعة مغلقة غاب عنها الصحفيون والمصورون، ولم يدر بها أحد، ولكن المفاجأة المذهلة ظهرت فى حوار صحفى لابنته نسمة يوسف إدريس التى يبدو أنها كأبيها فى صراحتها وجرأتها، فعادت لتذكرنا بعد ثمانية عشر عاما من رحيل والدها، بحكايته مع جائزة نوبل ونجيب محفوظ، فقالت: «كان فوز نجيب محفوظ بجائزة نوبل للآداب صدمة كبيرة لأبى، وأصابه حزن شديد، لأن الصحفيين الأجانب ظلوا لمدة شهرين كاملين ينشرون تقارير حول ترشيحه للجائزة، وكانت لديه قناعة كبيرة بأنه سيفوز بها.. لذا مات من الحسرة بعدها»!.











قال لى: عندما اعتقلت وفصلت من عملى سبع مرات لم أشعر بالتضحية لأنه لو لم يحدث ذلك لكنت مضطرًا لمجاراة «الجو»

من المفارقات أن هزيمة ١٩٦٧ قد جمعت يوسف إدريس ونجيب محفوظ فى موقف واحد نادر حكى لى عنه قائلا: «كانت الحكومة- مساها الله بالخير- تريد أن تقول إن الهزيمة التى لحقت بمصر سنة ١٩٦٧ لم تكن هزيمة جيش لكنها هزيمة جيل.. وكان صاحب هذه النظرية الأستاذ الكبير محمد حسنين هيكل- غفر الله له هذه السقطة- وكانوا يريدون عقد مؤتمر لأدباء الأقاليم ونرأسه أنا ونجيب لنخرج من المؤتمر باعتبارنا مدانين وسبب الهزيمة. طبعا لم نذهب أنا ونجيب محفوظ، لكن هذا المؤتمر كان سببًا فى تقسيم الحركة الأدبية إلى جيل الستينات- من الذين حضروا المؤتمر- وجيلنا.. وحدثت العداوة بالرغم من أننا لم نفعل شيئا، ولم نشترك فى الحرب أو الهزيمة، بل كنا ننقد الأوضاع التى أدت إلى الهزيمة. نحن الجيل الذى تنبأ بالهزيمة قبل أن تحدث، ولكنهم حملونا مسئولية الهزيمة، ووجدوا تشجيعا من الكتاب، فالهزيمة عندما تلصق بى وبنجيب محفوظ (يبقوا هم جدعان قوى)». ويكشف يوسف إدريس عن قصة غريبة لشاعر موهوب ذهب ضحية الهزيمة: «وفى هذا المؤتمر شارك شاب من بلدنا (الشرقية) وهذا الشاب ذهب فيما بعد إلى إسرائيل، وهو الآن فى المخابرات الإسرائيلية، وقد جاء مع «بيجين»، رئيس وزراء إسرائيل آنذاك، أثناء زيارته مصر، فقبضت عليه المخابرات المصرية، لكن «بيجين» أصر على عدم مغادرة القاهرة إلا بعد أن أفرج عن هذا الشاب وأخذه معه، وهو الآن الوحيد المسموح له بدخول الكنيست الإسرائيلى حاملا السلاح، وكان شاعرا موهوبا، ولكن غسيل المخ الذى حدث بعد الهزيمة سبب له «لخبطة» مما جعله يفقد انتماءه بل هويته. وهذا يحدث لكثير من الكتاب الذين أخذوا المسألة على نحو شخصى، لأنه مثلا يكتب ولا ينشر له وغير معترف به- والسبب بحسب نظره- لأن نجيب محفوظ ويوسف إدريس موجودان، بالرغم من أننى فى بداية حياتى وجدت كتابا عمالقة كتوفيق الحكيم والعقاد والمازنى والشرقاوى وعبدالرحمن الخميسى وسعد مكاوى، فلم أشعر إطلاقا بأنهم ضدى أو أنهم منافسون لى». ولكن ما الذى جعل يوسف إدريس يشعر بأن نجيب محفوظ منافس له فى جائزة نوبل، وقد نسى أنه هو الذى أبعد نفسه عن جائزة نوبل، لأنه انشغل بكتابة المقالات على حساب الإبداع الذى يكون الاستمرار فيه شرطًا أساسيًا للحصول على الجائزة، وهو ما توفر فى نجيب محفوظ الذى كرس كل حياته للرواية ولم يرتض بها بديلًا، ورغم إدراك يوسف إدريس لهذه الحقيقة، إلا أنه غفل عن ذلك فى لحظة غضب. فهو نفسه يعترف بأن المقالات هى الأبقى له من الإبداع، بل أقوى من إبداعه نفسه وأنفع للأمة، كما اعترف لى عندما سألته سؤالًا مباشرًا: «تضاءل إنتاجك الأدبى يا دكتور يوسف.. ألا يرجع ذلك إلى اهتمامك بالصحافة على حساب الأدب؟»، وأجابنى: «يا سيدى ما أكتبه فى الصحافة والقصة والرواية والمسرح كله أدب، وأنتم أحرار فى هذه التقسيمات.. صحافة، مسرح، قصة، التصنيف يتولاه التاريخ، وبرنارد شو لم تبق له من ٤٣ مسرحية إلا مقدمات هذه المسرحيات التى هى مقالات، وشكسبير لم تبق من كل مسرحياته إلا الأربع الأخيرة والباقى كلام فارغ، والكثير من مقالاتى أكثر جودة من أى قصة قصيرة حتى لكاتب غربى، والكاتب يكتب لأنه يتبنى وجدان أمة، ومستعد أن يسجن ويضحى ويذهب إلى المصائب دفاعًا عن موقفه، وكل مقال أو قصة أكتبها أحمل يدى على كفى لأنها ممكن أن تقطع. ولو كنت أحافظ على ذاتى كما يفعل البعض- ولا أريد أن أذكر أسماء- ولو كنت أتكلم بأدب فى الحدود المعقولة، لا أشتم إسرائيل.. كنت أصبحت شيئًا آخر».

سألته: الكتابة.. أليست مجرد تحقيق للذات فقط؟

أجابنى يوسف إدريس: «إطلاقًا، لأن تحقيق الذات يكون عن طريق أن تحقق للشعب ذاته فتتحقق ذاتك تلقائيًا، لأن الشعب ذاته يحقق لك ذاتك، بصرف النظر عن التضحيات، وعندما اعتقلت وفصلت من عملى سبع مرات لم أشعر بالتضحية، لأننى لو لم أعتقل أو أفصل لكنت مضطرًا لمجاراة الجو، لكن أنا لا أهتم بالعقاب، ويهمنى ما أكتبه صح أم لا. قد أعانى بالطبع، لكنى لا أشعر بالاستشهاد، لأن هذا جزء من الضريبة التى أدفعها ككاتب، هذا شىء طبيعى لأننى وأنا أكتب المقال أشعر بخطورته وأتحمل مسئوليته، ولو فصلت خلاص أزعل ليه، فى حالة واحدة فقط وهى لو كتبت مقالًا عاديًا وفوجئت بفصلى. وأعتقد أننى كتبت مقالات لم تكتب من قبل فى الصحافة المصرية الحكومية، وهناك من يذكرنى بهذه المقالات وقد نسيتها بعد كتابتها. وإذا كانت جماهير الشعب تقدرنى، فليس ذلك لأنى أقدر نفسى، ولكننى أكتب لها، وهى ترد لى هذا بتقديرها».







قال عن العقاد وطه حسين وتوفيق الحكيم: «كان كل منهم يعيش فى برجه الخاص»

ظلت مقالات يوسف إدريس تطارده باعتبارهًا خطرًا على إنتاجه الفنى إلى درجة أنه تلقى رسائل كثيرة من قرائه- الذين يتوجه إليهم بمقالاته- تطالبه بالكف عن كتابة المقال حتى لا يهدر موهبته القصصية والمسرحية، وعندما ألح عليه زميله فى رحلة الإبداع القصصى الأديب عبدالوهاب الأسوانى فى هذا الموضوع، رد عليه يوسف إدريس بما اعتبره فصل الخطاب قائلًا: «عندما يكون عقل أمتى فى خطر، فلتذهب الأشكال الفنية القصصية والروائية والمسرحية إلى الجحيم، إنى أعتبر نفسى مجندًا للدفاع عن عقلى وكيانى أولًا، لكى أدافع بهما عن عقل بنى وطنى.. وحين يصل الأمر إلى مرحلة الالتحام بالسلاح الأبيض، وأنعزل أنا فوق السطح لأكتب قصة أسلى بها المحاربين، أعتقد أن المسألة تصل عندئذ إلى درجة الخيانة.. أما عن المؤرخين فإنهم أحرار إذا اعتبروا ما أفعله هو العبث بعينه لأننى- كما يقولون- أهدر موهبتى القصصية والمسرحية فيما يسمونه كتابة المقالات.. ومن يدرى.. ربما لن يبقى منى- إذا بقى شىء- إلا ما يقال إنى أهدره».

واشتباك يوسف إدريس مع الواقع جعله يعتبر نفسه قد أسهم فى تغيير صورة الكاتب فى ذهن الناس، وهو ما جعله ينظر إلى نفسه ككاتب مميز، عن بقية المبدعين حتى الكبار من جيل الأساتذة كالعقاد وطه حسين وتوفيق الحكيم، الذين قال عنهم: «كان كل منهم يعيش فى برجه الخاص، أو فى مكتبته، ويقابل الناس، وكانت الصورة عبارة عن (واحد قاعد عمله أن يكتب). أنا بحكم أننى لم أنشأ فى بيئة أدبية كهذه، عشت حياة مختلفة تمامًا، غيرت صورة الكاتب فى ذهن الناس، ليس الكاتب هو الجالس يقرأ طول النهار ويكتب فى الليل، لا، الكاتب عندى هو الإنسان الذى يحيا أقصى درجات الحياة بكل عمقها، بكل مرارتها وحلاوتها، ويستحسن أن يعمل فى عمل آخر ليست له علاقة بالكتابة، لأن الكتابة نتيجة ثانوية لممارسة الحياة، وهى تقطير وتركيز وعملية إبداع منشؤها الحياة، لازم الكاتب يكون عايش، لازم يسافر، يتنقل يعيش، يقابل الناس.. يخطئ، يصيب، حتى أن يرتكب حماقات»!.

ولم يكن عند يوسف إدريس ما يمنعه من مهاجمة كاتب كبير كالدكتور زكى نجيب محمود، ويتهمه بأنه يعيش فى برج عاجى بعيدًا عن مشاكل المجتمع ويكتب فى مشاكل فلسفية، وكنت بالصدفة أزور توفيق الحكيم عندما نشر يوسف إدريس مقاله، فسألته عن رأيه، فقال ساخرًا: «هل يريد يوسف إدريس من زكى نجيب محمود أن يكتب عن أسعار القوطة؟!».

وسألت يوسف إدريس: هل صحيح أنك أغلى كاتب فى مصر؟

فقال: «هذا صحيح، لأننى لا أحب أن أكتب كثيرًا فأطلب كثيرًا».

ولم يكن أحد يستطيع خارج مصر أن يتحمل يوسف إدريس. فمجرد وجوده كان يثير المخاوف لجرأته وعدم اعترافه بوجود قواعد تحكمه فى الكلام لمجاراة الجو، ولذلك حكى لى عن واقعة غريبة مجهولة وقعت له فى السودان: «زرت السودان أيام جعفر النميرى الذى أمر باعتقالى وترحيلى بعد أربع وعشرين ساعة من وصولى. كنت مدعوًا للحديث فى ندوة بجامعة الخرطوم، وخاف النميرى أن تنقلب الندوة إلى مظاهرة، فأعادنى إلى مصر قبل أن تبدأ الندوة».





