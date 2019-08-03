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اقتصاد

18917.5 دولار.. سعر طن "القصدير" اليوم

السبت 03/أغسطس/2019 - 03:04 ص
جريدة الدستور
أسامة الشندويلي - هويدا سعيد
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تراجع سعر معدن القصدير، خلال بداية تعاملات اليوم السبت، حيث بلغ 18917.5 دولار للطن في الأسواق العالمية الحرة، ويدخل القصدير في الصناعات المعدينة التى تعمل عليها بعض الشركات التابعة للقابضة للصناعات المعدنية بوزراة قطاع الأعمال العام.

وتسعى مصر لضبط الأسعار عبر خطة وضعتها الحكومة خلال الفترة القادمة، من أجل تراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية، وذلك عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة تعمل على توفير المعروض من السلع والمنتجات.

وترتبط بعض الأسعار بالسعر العالمي للأسواق العالمية، في ظل ما تتعرض له حركة التجارة العالمية التي يكون لها تأثير على مدى تحديد القيمة السعرية للمنتجات والسلع التي تدخل في الصناعات الخاصة بالسوق المحلي في مصر.
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