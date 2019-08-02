الجمعة 02 أغسطس 2019 الموافق 01 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

واشنطن تفرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب تسميم سكريبال

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 08:42 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عقوبات جديدة على روسيا بسبب تسميم جاسوس سابق في بريطانيا العام الماضي، في خطوة قالت موسكو إنها ستضر العلاقات المتوترة بالفعل بين البلدين.

وقال بيان البيت الأبيض: ”بعد الجولة الأولى من العقوبات ردًا على محاولة روسيا اغتيال مواطن في المملكة المتحدة، لم تقدم روسيا الضمانات المطلوبة بموجب القانون الأمريكي“.

وأضاف: ”لذلك نفرض جولة ثانية من العقوبات. هذا مثال آخر على أننا نتبنى نهجًا أشد من الإدارات السابقة تجاه روسيا“.

وأوضح البيت الأبيض أن ترامب وقع أمرًا تنفيذيًا تمنع بموجبه الحكومة الأمريكية المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي من إقراض الحكومات التي تخضع لعقوبات أمريكية بسبب استخدام أسلحة كيماوية ونووية.

وتعليقًا على الخطوة الأمريكية، قال سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي لقناة روسيا اليوم التلفزيونية: ”أعتقد أن هذا يرتبط بالأساس بالسياسة الداخلية في الولايات المتحدة“.

وعبر ريابكوف عن أسفه لتحول العلاقات الأمريكية الروسية، المتوترة بالفعل بسبب خلافات على قضايا منها سوريا وأوكرانيا، إلى كرة قدم سياسية في الولايات المتحدة.

وأضاف أن موسكو تربط العقوبات بانتخابات الرئاسة القادمة في الولايات المتحدة، وأن بلاده مستعدة للدفاع عن نفسها ضد أي عواقب سلبية للقيود الجديدة.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

التنظيم والإدارة يطلب موظفين للعمل بهذه الشروط

منذ يوم

رعب فى الساحل.. كيف يقضى "أبوريدة" أيامه بعد العزل؟

منذ حوالي 15 ساعة

لا تستخدم "الفوط" الخارجية.. تحذير من الخطايا الخمس بعد الاستحمام

منذ حوالي 9 ساعات

البلاغات تنهال على "القومى للطفولة" بسبب فيديوهات "أحمد وزينب" مع طفلتهما

ads

الصور

image description

بالصور.. مجدي قفشة ينضم للأهلي

image description

صور.. كواليس انتخابات نقابة الموسيقيين

image description

عيد الأضحى ينعش سوق "سن السكاكين" بالسيدة زينب

image description

وصول بعثة منتخب مصر لليد الحاصلة على برونزية كأس العالم

image description

العرض المسرحي "يوم أن قتلوا الغناء"

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لاقتحام مسجد الحسين أثناء خطبة وزير الأوقاف

البلاغات تنهال على "القومى للطفولة" بسبب فيديوهات "أحمد وزينب" مع طفلتهما

طفلة تقتل نفسها بوسادة في تقليد مشهد من مسلسل هندي

8 جنيهات زيادة في أسعار الذهب اليوم

ستوديو

السجن خمس سنوات عقوبة تنتظر "أحمد حسن وزوجته"

محمد ناصر: ترشيحي في "حواديت الشانزليزية" جاء من شركة سينرجي

رسميا.. الإسماعيلي يتعاقد مع أحمد مدبولي

هايدي رفعت: أشارك في "روحين في زكيبة"

رياضة

مدرب أسوان: نستعد للدوري الممتاز بمعسكر الأكاديمية البحرية

مفاوضات مكثفة من سموحة للتعاقد مع مدافع النجوم

الأهلى السعودى يبيع جزء من عقد لاعبه باولو دياز لريفير بليت

مبابي يعلق على "أزمة نيمار" ويعتذر للجماهير

الرئيس نيوز

"مجهول اقتحم المسجد أم انفجار كابل".. ماذا حدث داخل مسجد الحسين أثناء صلاة الجمعة؟

مصر تفوز بالمركز الأول بمسابقة الصيد الدولية فى لينينجراد بروسيا

الرئيس التونسى يقرر إعلان حالة الطوارىء فى البلاد لمدة شهر

إبراهيم سعيد يثير الجدل على تويتر: لا يوجد مدرب مصري يصلح لتدريب المنتخب

منوعات

بشاير الخير.. تعرف علي عيوب قطع فسايل النخيل و طريقة زراعتها (فيديو)

ابتكار تطبيق للتدريب على مناسك الحج

في ذكرى وفاته.. تعرّف على أبرز أقوال أحمد زويل

جوجل تدعو منافسين إلى مناقصة محرك البحث الافتراضي للهواتف المحمولة

كشكول

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. ننشر قواعد التحويلات للقبول بالجامعات

١٨٧ طالب وطالبة بأول أيام الكشف الطبى بجامعة قناة السويس

طلاب الأزهر الراسبون بـ 4 مواد يطالبون بدخول الدور الثاني

"حجازي" يطلق مبادرة "متميزة يا جيزة بالنشاط الصيفي"

إسلام سياسي

الأمن التونسي يقضي على "أبو القعقاع"

قرقاش: محاولات قطر لـ"شق" الصف السعودي الإماراتي بائسة

"سي إن إن": أيمن الظواهري يعاني من مرض خطير

برهامي يفضح الإخوان: "قالوا أن المشاركين في 30 يونيو يحاربون الإسلام"


زيت وسكر

الصحة ترسل وفد طبي لأوغندا لعلاج 3000 مواطن من فيروس سى

بلاغ للنائب العام ضد زوجين تداولا فيديوهات مسيئة لطفلتهما عبر ال”فيسبوك”

” البنك الدولي” يزور بورسعيد لتفقد التشغيل التجريبي لمشروع التأمين الصحي الشامل

“عاملو عمر أفندي” يطالبون بمستحقاتهم المتأخرة من العلاوات والارباح

مقالات الرأي
بسنت حسن
سبت النور
اميرة ملش
أميرة ملش تكتب: محاكاة الدولة المصرية
ماجد حبته
عنصرية ريجان ليست استثناءً
صفاء النجار
الشك واليقين.. فى قوتك تكمن نقطة ضعفك «1»
المزيد

الثقافة

المتوهج.. احتفاء خاص بذكرى يوسف إدريس: أسرار وحكايات تنشر لأول مرة

انطلاق البرنامج الثقافى الفنى بقرية أبو الصفا فى المنيا

انطلاق عرض "مكتوبلى أغنيلك" على مسرح محمد عبدالوهاب

"شخصيات ملهمة من بلدى" بثقافة البحر الأحمر

صفحتنا ع الفيس بوك