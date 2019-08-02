واشنطن تفرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب تسميم سكريبال

فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عقوبات جديدة على روسيا بسبب تسميم جاسوس سابق في بريطانيا العام الماضي، في خطوة قالت موسكو إنها ستضر العلاقات المتوترة بالفعل بين البلدين.



وقال بيان البيت الأبيض: ”بعد الجولة الأولى من العقوبات ردًا على محاولة روسيا اغتيال مواطن في المملكة المتحدة، لم تقدم روسيا الضمانات المطلوبة بموجب القانون الأمريكي“.



وأضاف: ”لذلك نفرض جولة ثانية من العقوبات. هذا مثال آخر على أننا نتبنى نهجًا أشد من الإدارات السابقة تجاه روسيا“.



وأوضح البيت الأبيض أن ترامب وقع أمرًا تنفيذيًا تمنع بموجبه الحكومة الأمريكية المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي من إقراض الحكومات التي تخضع لعقوبات أمريكية بسبب استخدام أسلحة كيماوية ونووية.



وتعليقًا على الخطوة الأمريكية، قال سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي لقناة روسيا اليوم التلفزيونية: ”أعتقد أن هذا يرتبط بالأساس بالسياسة الداخلية في الولايات المتحدة“.



وعبر ريابكوف عن أسفه لتحول العلاقات الأمريكية الروسية، المتوترة بالفعل بسبب خلافات على قضايا منها سوريا وأوكرانيا، إلى كرة قدم سياسية في الولايات المتحدة.



وأضاف أن موسكو تربط العقوبات بانتخابات الرئاسة القادمة في الولايات المتحدة، وأن بلاده مستعدة للدفاع عن نفسها ضد أي عواقب سلبية للقيود الجديدة.