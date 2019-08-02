اتهام يوسف الشاهد باستغلال الإعلام الرسمي في الدعاية الانتخابية

عبّرت نقابة الصحفيين التونسيين، عن استيائها من تغطيات القناة الرسمية التونسية سواء على هامش وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي أو من خلال الحوار الذي جرى مع رئيس الوزراء يوسف الشاهد، الخميس.



وقالت النقابة، في بيان، إن مضمون الحوار مع الشاهد ”قد يثير مخاوف حقيقية حول نزاهة تغطية بقية المسار الانتخابي، ويقوّض ثقة الجمهور في وسائل الإعلام العمومي“.



وأضافت النقابة أن ”حضور رئيس الحكومة في التلفزيون الرسمي تجاوز ذلك إلى حضور (رئيس حزب) تحدث عن حزبه، واستهل حملة انتخابية مبكرة في استعمال غير مبرّر لمرفق عمومي تحسب عليه الحيادية، والنزاهة، والموضوعيّة“.



وطالبت النقابة وسائل الإعلام بتجنّب الدعايات الانتخابية أثناء استضافة الفاعلين السياسيين ومسؤولي السلطة التنفيذية، والامتناع عن الدعاية السياسية لصالح حزب أو شخصيات سياسية عند تغطيتها للشأن الانتخابي.



وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ظهر، الخميس الماضي، خلال حوار تلفزيوني بثته القناة الرسمية، تحدث فيه عن خلافه مع الرئيس التونسي الراحل، وعن الخلافات داخل حزبه الوليد ”تحيا تونس“.



ورغم تأكيد الأمين العام لحزب ”تحيا تونس“، سليم العزابي تمسكهم بترشيح يوسف الشاهد ليمثلهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة، إلا أن الأخير يؤكد باستمرار أنه لم يفكر بعد في الترشح.



وبدأ، اليوم الجمعة، 2 أغسطس تقديم ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة، وستتواصل حتى 9 من نفس الشهر.