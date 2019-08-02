ظلام دامس في المنطقتين الغربية والجنوبية‎‎ بليبيا

أعلنت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا، اليوم الجمعة، انقطاع التيار الكهربائي في المنطقتين الغربية والجنوبية، جراء ”خروج مفاجئ عن الخدمة“ لبعض وحدات التوليد.



وجاء ذلك في بيان مقتضب نشرته الصفحة الرسمية على موقع ”فيسبوك“، للشركة التابعة لحكومة الوفاق، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول الأسباب أو مدة الانقطاع.



وغالبًا ما تتضرر شبكة التوزيع أو محطات إنتاج الكهرباء في ليبيا جراء الأحداث الأمنية التي تشهدها البلاد، فضلًا عن عمليات تخريب وسرقات لخطوط التوزيع.

