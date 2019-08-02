"التعليم" تزف بشرى للمعلمين بعد إدراجهم ضمن المستحقين من حصيلة تظلمات الثانوية

في مفاجأة جديدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للمعلمين، قررت الوزارة إدارج فئة من المعلمين في الحصول على حصيلة التظلمات التي تصدر كل عام من امتحانات الثانوية العامة سواء كانت (عام أو فني).



وأصدر قطاع الأمانة العامة بوزارة التربية والتعليم، خطابا هاما وعاجلا معمم على المديريات التعليمية، ينص هذا الخطاب على موافقة وزير التربية والتعليم على إدارج مسئولي المعلومات وأقسام الإحصاء بالإدارات التعليمية وإدارت الاحصاء بالمديريات إلى النسب الواردة بالقرار الوزاري رقم ١٣١ لعام ٢٠١٨ بشأن ضوابط تنظيم للتظلم والاطلاع على أوراق الإجابة للطلاب المتضررين من نتائجهم في امتحانات صفوف النقل بمرحلة التعليم الثانوي بنوعه عام وفني.



واستكمل قطاع الأمانة في خطابه: "يرجى التفضل بالتنبيه على الإدارات والمديريات بإدارة عدة فئات إلى نسب المستحقين لصرف حصيلة التظلمات وهم مسئولي وحدات المعلومات بالمدارس، المعلمين بأقسام الإحصاء بالإدارات التعليمية، المعلمين بإدارات الإحصاء بالمديريات التعليمية".