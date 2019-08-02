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اقتصاد

معنويات المستهلكين الأمريكيين تستقر في يوليو

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 08:38 م
جريدة الدستور
وكالات
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أظهر مسح نشر، اليوم الجمعة، أن معنويات المستهلكين الأمريكيين استقرت في يوليو، حيث عوض تفاؤل بشأن التمويل الشخصي تقلبات مرتبطة بالنزاع التجاري بين واشنطن وبكين.

وأظهر المسح الذي أجرته جامعة ميشيجان أن القراءة النهائية لمؤشر معنويات المستهلكين بلغت 98.4 بزيادة طفيفة عن القراءة النهائية في يونيو والبالغة 98.2.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن تسجل القراءة النهائية في يوليو 98.5.

وسجلت أسعار المستهلكين الأساسية في الولايات المتحدة أكبر زيادة في نحو عام ونصف العام في يونيو، وسط ارتفاعات قوية في تكاليف مجموعة من السلع والخدمات.

وقفز مؤشر ثقة المستهلكين الأمريكيين في مايو مع تزايد تفاؤل الأسر بشأن سوق العمل، ما يشير إلى أن الاقتصاد لا يزال يقف على أرض صلبة على الرغم من مؤشرات في الآونة الأخيرة على أن النشاط يتباطأ.

وقالت مؤسسة كونفرنس بورد، نهاية شهر مايو الماضي، إن مؤشرها لثقة المستهلكين زاد 4.9 نقطة إلى قراءة بلغت 134.1 هذا الشهر، مرتفعا إلى مستويات سُجلت في الخريف الماضي حين اقترب المؤشر من أعلى مستوى في 18 شهرا.
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