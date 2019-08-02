"بورصة لندن" تعتزم بيع سندات بقيمة 10 مليارات دولار

قررت مجموعة "بورصة لندن للأوراق المالية" لإدارة البورصات طرح سندات بقيمة 10 مليارات دولار لتمويل صفقة استحواذها على شركة خدمات البيانات "ريفينتيف" التي تصل قيمتها إلى 27 مليار دولار.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه السندات ستساعد مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية في سداد سندات عالية المخاطر ذات فائدة مرتفعة كانت "ريفينتيف" قد طرحتها منذ عام بقيمة 13.5 مليار دولار، مضيفة أنه من المتوقع أن تسدد "بورصة لندن" قيمة هذه السندات لتقليل أعباء خدمة ديون شركة البيانات التي كانت تابعة في وقت سابق لمجموعة الإعلام العملاقة "طومسون رويترز".



وبحسب العرض الذي نظمته "بورصة لندن" لتقديم الطرح للمستثمرين، فإن طرح السندات الجديدة سيؤدي في الوقت نفسه إلى زيادة قيمة صافي الديون لتصل إلى 3.5 مثل مقياس أرباحها وهو ما يزيد على المعدل الذي تستهدفه المجموعة البريطانية على المدى الطويل ويتراوح بين مثل ومثلي الأرباح.



وذكرت "بورصة لندن" أنها حريصة على المحافظة على تصنيفها الائتماني الجديد.



وأشارت بلومبرج إلى أن توقعات سداد سندات "ريفينتيف" أدى إلى ارتفاع سعر هذه السندات في الأسبوع الماضي إلى مستويات قياسية وأصبحت واحدة من أفضل السندات الأمريكية عالية المخاطر أداء خلال العام الحالي، رغم أن هذه التعهدات يمكن أن تحد من العائد المرتفع على هذه السندات.



وقالت مصادر مطلعة إن بنوك "جولدمان ساكس جروب" و"مورجان ستانلي" و"باركليز" وافقت على تقديم قرض تجسيرى بقيمة 13.5 مليار دولار لتمويل استحواذ "بورصة لندن" على "ريفينتيف".