وزير الرياضة يهنئ منتخب ناشئات السلة بالتأهل لكأس العالم

هنأ وزير الشباب والرياضة بعثة منتخب مصر لناشئات كرة السلة بالتأهيل لكأس العالم، ويترأس بعثة المنتخب المهندس خالد القوصي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، وذلك بعد الفوز في مباراة نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية برواندا على أنجولا بنتيجة 69-50.



وأشاد وزير الشباب والرياضة بالمستوى المتميز للاعبات المنتخب خلال المباريات الماضية وطالبهم ببذل أقصى مجهود خلال المباراة النهائية للتتويج باللقب ليكون إضافة قوية للانجازات والطفرة الرياضة التي تمر بها الرياضة المصرية حاليًا.



وتواجه مصر في المباراة النهائية للبطولة منتخب مالي، فيما لم يتم تحديد الدولة التي ستستضيف مباريات كأس العالم للناشئات.



وتضم بعثة المنتخب اللاعبات: هالة علي - فريدة البنداري - رضوى علاء - فريدة خالد - فريدة مسعد - لجين سامي - ملك عبد القادر- جنى بركة - ملك سامي - فريدة تانر - آية الفقي - منة الله شريف.



ويقود الفريق، على هاشم مديرا فنيا، وعمرو عاصم مدربا، وكريم إسماعيل مساعد مدرب، والدكتورة داليا مصطفى"علاج طبيعي"، وآلاء خالد "إداري".



ويُعد التأهل لكأس العالم للناشئات انجاز جديد يضاف لكرة السلة المصرية في أقل من شهر واحد، بعد تأهل منتخب الناشئين لكأس العالم.