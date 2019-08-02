ماكيليلي يعود إلى تشيلسي في مهمة جديدة

كشف نادي تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الجمعة، أن كلود ماكيليلي، اللاعب السابق في الفريق انضم للجهاز الفني، ليعمل في أكاديمية الناشئين في النادي اللندني.



وانتقل ماكيليلي، الذي لعب مع تشيلسي خمسة مواسم توج خلالها بلقب الدوري مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة، إلى مجال التدريب بعد اعتزاله في 2011 في ختام مسيرة كروية امتدت 19 عاما.



وقال ماكيليلي البالغ من العمر 46 عاما في بيان "أشعر بسعادة كبيرة بالعودة إلى بيتي مجددا منحني تشيلسي الكثير وأريد الآن أن أرد الدين وأساعد لاعبي الفريق الشبان الذين يحلمون بمستقبل في كرة القدم أريد توظيف كل ما أمتلكه من خبرة لمساعدة هؤلاء اللاعبين حتى يتمتعوا بالاحترافية في مختلف الجوانب أتطلع إلى بدء مهمتي".



وسيتولى ماكيليلي، الذي حقق أيضا نجاحا كبيرا مع ريال مدريد، وفاز معه بلقبين في الدوري الإسباني إضافة إلى دوري أبطال أوروبا، متابعة أداء لاعبي أكاديمية الناشئين في تشيلسي.



وسيتعين على تشيلسي، الاعتماد على عناصره الشابة هذا الموسم بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) منع النادي من إبرام صفقات جديدة لفترتين.



وانضم ماكيليلي إلى قائمة يتسع نطاقها تضم لاعبين سابقين في النادي مثل المدرب فرانك لامبارد والمستشار الفني بيتر تشك، الذي اعتزل نهاية الموسم الماضي.



كما سيتولى كارلو كوديتشيني، حارس تشيلسي السابق، الذي عمل مساعدا مع الإيطاليين أنطونيو كونتي وماوريسيو ساري حين دربا تشيلسي سابقا، مهمة جديدة كمدرب فني للاعبين المعارين.



وقال كوديتشيني: "إنه برنامج مهم على طريق تطوير اللاعبين الشبان في النادي إنها فرصة رائعة للعمل مع الجيل المقبل من اللاعبين الموهوبين".



وسيبدأ تشيلسي، الموسم الجديد بالتوجه لملاقاة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز في 11 أغسطس الجاري قبل أن يواجه ليفربول حامل لقب دوري الأبطال بعدها بثلاثة أيام في السوبر الأوروبي في إسطنبول.