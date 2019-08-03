اليوم.. "التنمية المحلية" تواصل إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين للمناصب القيادية بالمحافظات

تواصل وزارة التنمية المحلية، صباح اليوم السبت، إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل المناصب القيادية بالمحافظات، ضمن الوظيفة رقم 2 لسنة 2019، لسد العجز في قطاعات الإدارة المحلية.



ومن المقرر أن تبدأ اللجنة أعمالها في تمام التاسعة من صباح اليوم السبت، بمقر الأمانة العامة بجاردن سيتي، وإجراء الاختبارات للمتقدمين، والاستماع إلى كافة آرائهم ووجهات النظر في معالجة عدد من القضايا الهامة بالمحليات، على رأسها: "ملف القمامة، والتعديات على أراضي الدولة".



كما ستوجه اللجنة المشكلة برئاسة وزير التنمية المحلية، وعدد من المحافظين الحاليين والسابقين، وعضو مجلس الدولة، والتنظيم والإدارة أسئلة إلى النمتقدمين لبيان من ينطبق عليه شروط القبول، والتي تنحصر في ضرورة إلمامه بكافة التفاصيل والملفات المعمول بها في الإدارةالمحلية.



كانت وزارة التنمية المحلية، قد أعلنت عن انتهاء اختبار 1000 من المتقدمين لشغل المناصب القيادية حتى الآن، على أن يتم استكمال الاختبارات بدءا من اليوم السبت، لحين إعلان النتيجة سبتمبر المقبل.