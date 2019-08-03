أسعار الذرة اليوم فى الأسواق

تراجعت أسعار الذرة خلال تعاملات، اليوم السبت، مع ارتفاع درجات الحرارة وسجلت سعر العقود الآجلة للذرة تسليم أغسطس عند 6.1562 دولار للبوشل خلال التعاملات الاوروبية اليوم، متراجعة بنسبة 0.58 %.



وكان قد هبط في وقت سابق بمقدار 0.66 % لتتداول على انخفاض عند 6.1512 دولار للبوشل.



ووفقًا لآخر تقرير صادر عن وزارة الزراعة في الولايات المتحدة، فإن هناك 58 % فقط من محاصيل الذرة تم زراعتها في نهاية الأسبوع الماضي، وهو مستوى أقل بنحو 90 % عن الذي تمت زراعته في السنوات الخمسة الماضية.



ويمثل الذرة من السلع الاستراتيجية التي يعتمد عليها عدد كبير من الدول في الأعلاف وغيرها من الصناعات الغذائية.