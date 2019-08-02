مدرب أياكس أمستردام: رحيل دى بيك خسارة للنادى

أعلن إريك تين هاج مدرب أياكس أمستردام، اليوم الجمعة، أن رحيل لاعبه دوني فان دي بيك "سيكون خسارة" للنادي، مشيرا إلى أنه سيجري القيام بـ"كل ما يلزم من أجل الإبقاء عليه".



وأقر مدرب أياكس بأنه لا يعقد الكثير من الآمال، على إمكانية إقناع لاعب الوسط بالبقاء، في حال وصول عرض من ريال مدريد.



وخلال مؤتمر صحفي، قبل خوض أول مباراة بالموسم الجديد من الدوري الهولندي، قال تين هاج "لا نريد أن نخسره، وسنفعل كل ما بوسعنا من أجل الإبقاء عليه في أياكس.. لكن حينما تظهر أندية بهذا الحجم في المشهد، تصبح الأمور أكثر صعوبة".



وأردف المدرب الهولندي "دوني كان مهما جدا بالنسبة لنا في الموسم الماضي، وبدأ هذا الموسم الجديد بحماس وطاقة.. رحيله سيكون خسارة لنا، لكننا نعلم أنه وارد".



وفي حال رحيل دي بيك عن نادي العاصمة الهولندية، سيكون اللاعب الثالث الذي يغادر أياكس هذا الصيف، بعد فرينكي دي يونج وماتياس دي ليخت، اللذين انتقلا لبرشلونة ويوفنتوس، على الترتيب.



ـ "اتفاق"

وفي ذات السياق، كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن توصل ريال مدريد لاتفاق مع دي بيك، لكنه حتى الآن لم يقدم عرضًا رسميًا لإدارة أياكس.



وأضافت الصحيفة: "هذه هي الخطوة التالية، وقد تتراوح قيمة الصفقة بين 60 و70 مليون يورو لإغراء النادي الهولندي، الذي يحاول الاحتفاظ باللاعب".



وأكدت أن هذه الصفقة لا تعني نسيان التعاقد مع بوجبا، هذا الصيف، لكن المدير الفني لريال مدريد، زين الدين زيدان، يدرك تماما أنه إذا نجح في ضم الفرنسي والهولندي، قد يبدأ التفكير في التخلي عن لاعبين كانوا غير معروضين للبيع.



يُذكر أن فان دي بيك، اعترف مؤخرًا بوجود اهتمام من ريال مدريد، دون الإفصاح عن تفاصيل أخرى.