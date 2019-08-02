كنز الخال المخفي.. وثائق: حكاية 15 أغنية ألفها الأبنودي ولم يغنها مطرب من قبل

عاطفية وتصلح لكل العصور.. وتحمل أفكارًا وموضوعات على شكل قصص



«الناس فاكرينه هارب.. الطير ساعة المغارب.. وإزاى يهرب وينسى.. مادام من نيلها شارب.. صوتى ميعرفش غيرك.. ساعة ما يغنى حلو.. ده أنا كل ما أغنى اسمك.. أحس اسمى حلو».. سواء كنت عالمًا بأمور الشعر وملوكه، أو حتى مواطنًا بسيطًا استمعت يومًا إلى عبدالحليم حافظ أو محمد رشدى أو محمد منير ستعرف فورًا من قائل هذه الكلمات، فهى وغيرها من الإبداعات المماثلة فى حب مصر لا تصدر إلا من الشاعر الصعيدى المعجون بتراب هذا البلد.. الخال عبدالرحمن الأبنودى. الشاعر الكبير الراحل كان مثل «المغناطيس» الذى يجذب إليه كل المبدعين، ومن بين هؤلاء الموسيقار الكبير منير الوسيمى، الذى قدم معه الكثير من الأغانى الناجحة، التى شدت بها حناجر عدد كبير من أهم المطربين فى مصر، لكن «نوتة» الوسيمى تحمل الجديد، وتحديدًا ١٥ أغنية مكتوبة بخط يد «الخال» ولم يغنها شخص حتى الآن، يختص «الدستور» بتفاصيلها فى السطور التالية.







■ كنت مقربًا بشدة من الشاعر الكبير الراحل عبدالرحمن الأبنودى.. كيف بدأت علاقتك به؟

- علاقتى بالخال عبدالرحمن الأبنودى بدأت بحضور المطرب الراحل محمد رشدى حفلًا للفنانة الشعبية فاطمة عيد، التى لحنت لها بعض الأغنيات، أبرزها «حسنين ومحمدين» الخاصة بحملة تنظيم الأسرة، وطلبه منها بعد الحفل مقابلتى للاتفاق على تلحين أغنيتين له، ووقتها كنت أعمل مع المطربين على الحجار وعمر فتحى، والأخير كان النجم الأبرز فى سماء الطرب وقتها.

بعد ذلك، قابلتنى فاطمة عيد وزوجها، وأبلغانى بطلب محمد رشدى وحددنا موعدًا لمقابلته، والتقيته بالفعل واتفقنا على العمل معًا، وطلب منى أن أرشح شاعرًا ليكتب الأغنيتين، فرشحت له عبدالرحمن الأبنودى على الفور، فاتصل به وأخبره بترشيحى له، فطلب منه الشاعر الكبير الحضور إلى منزله بصحبتى، وبالفعل ذهبت إليه بصحبة «رشدى» وفاطمة عيد، ومن هنا بدأت الحكاية، واستمر عملى مع «الأبنودى» بعد ذلك، فلحنت أغنيات ألبوم كامل للمطرب الراحل محمد حمام، ولحنت مرة أخرى للمطربة فاطمة عيد، وتولى هو الكتابة.

■ ماذا حدث بعد ذلك؟

- حدث التعاون الأهم الذى أعتبره قفزة مهمة فى تاريخى، وهو العمل معًا مع الشاب الأسمر محمد منير، الذى قدمنا معه أنا و«الأبنودى» ١١ أغنية، وعلى الرغم من أن هذا لم يكن التعاون الأول لى مع «الكينج»، ولحنت له قبل ذلك من كلمات الشاعر والمخرج سيد سعيد، لكن العمل مع «الخال» و«منير» معًا كان ممتعًا.

بعد ذلك تعمقت علاقتى بالخال الأبنودى، وكنا نجلس معًا دائمًا بصحبة عمر فتحى ومحمد الحلو، والأخير غنى من كلمات «الخال» وتلحينى تتر وأغنيات المسلسل الإذاعى «شرق النخيل» عن رواية الكاتب الكبير بهاء طاهر، وكانت الأغنية الأبرز «بندهك يا طير». وأرى أننى من المحظوظين بصداقة «الأبنودى»، فقد كنت من أقرب الأصدقاء إليه، وترك بحوزتى «كنوزًا» لا يعرفها أحد حتى الآن.

■ ما أبرز هذه «الكنوز»؟

- بالطبع.... لدىّ ١٥ أغنية من تأليف «الأبنودى» وتلحينى، لم يغنها أحد من قبل ولم تخرج إلى النور حتى الآن، وهى تنتمى إلى النوع العاطفى وتصلح لكل العصور، وتحمل أفكارًا مختلفة وموضوعات حقيقية كأنها قصة، على خلاف الأغنيات الحالية التى لا تحتوى على موضوع حقيقى.

■ هل يمكن أن تكشف لنا مقاطع من هذه الأغنيات؟

أرسمك يا عيون بلادى.. قد ما بحب الليلادى

زهرتين حب بورقهم.. زهرتين من غير أيادى

تقطف اللون والحياة

وأنا أعتذر عن عدم نشر هذه الأغانى كاملة، لأننى لا أمتلك حقوق ملكيتها وأخشى أن يستغل أحد ذلك ويقوم بغنائها، وأنتظر فرصة مناسبة للاستفادة منها فى عمل لروح الخال.

■ هل من مزيد؟

- أملك كذلك بعض الأغانى مكتوبة بخط اليد، ومن بينها أغنية «ولا ديّة»، التى غناها محمد الحلو ونادية مصطفى، وتقول كلماتها:

النيل الأسمرانى.. فى التوب الأخضرانى

مصاحبنى من طفولتى.. ومعلمنى الأغانى

علمنى أعشق بيوتها.. عاليين وقصيرين

وأعشق عوجة دروبها.. واسعين وضيقين

وإزاى ماشتقش وأدوب.. وقلوبنا أحلى قلوب

وإزاى يا حبايبى أتوب.. عن حبى لبلدى

رد عليا يا بلدية.. الناس فاكرينه هارب

الطير ساعة المغارب.. وإزاى يهرب وينسى

مادام من نيلها شارب.. صوتى ميعرفش غيرك

ساعة ما يغنى حلو.. ده أنا كل ما أغنى اسمك

أحس اسمى حلو.. يا بلاد ياللى ساكنانى

وبكل النور ماليانى.. مهما تبعد أوطانى

قد ما باقى يا بلدى.. بلدى بتنده عليا

■ هل هناك أغنيات أخرى لها قصة تود أن تذكرها؟

- نعم.. «الأبنودى» كتب أغنية إلى بلده «أبنود»، لكن حين حولها إلى أغنية شطب كلمة «أبنود» ووضع بدلًا منها كلمة «يا بلدى» فكانت كلماتها:

أبنود يا أبنود.. أحلى ما فيكى صبرك الجبار

وقدرتك ع المشى فوق النار

يا قلب أبيض فى ليالى الظلم

يوم الغنا يقصر المشوار

يا ماشية رغم الشوك

وسط الدموع بتسرق الضحكة

وبتحلمى أحلام ما ليها حدود

أبنود يا أبنود.

■ رغم شهرته الواسعة.. هل ترى أن «الأبنودى» أخذ ما يستحقه بالفعل ويعبر عن موهبته الجبارة؟

- أرى أن «الأبنودى» شاعر كبير وله شعبية كبيرة فى كل الدول العربية، ويستحق أكثر مما حصل عليه فى حياته، وهو فنان وطنى حقيقى حمل هموم مصر على كتفيه، وهذه صفات نادرًا ما تتوفر فى فنان، وكان صاحب تأثير كبير على المواطن البسيط قبل المثقف، وكلماته كانت تؤكد دائمًا أنه يملك فكرًا مغايرًا لم يصل إليه أحد من قبل.

وامتلك «الأبنودى» مفردات استطاع أن يغوص بها فى أعماق المجتمع المصرى، وأرى أن ولادته فى الصعيد كان لها دور كبير فى خلق شخصيته وروحه الفنية، كما أن انتقاله إلى القاهرة ساعده فى أن يصل إلى روح الهوية المصرية، وكأنه كان يكتب بدمه، والغريب أن بعض قصائد «الأبنودى» يمكن قراءتها بالفصحى، ولن يختلف المعنى الذى تتضمنه نهائيًا.

وأرى أن «الأبنودى»، وأصدقاءه من الشعراء أبناء جيله، خاصة أمل دنقل ويحيى الطاهر عبدالله وعبدالرحيم منصور، أصحاب دور كبير فى تشكيل الوجدان المصرى.

■ كيف كانت علاقة «الأبنودى» بالشعراء الثلاثة؟

- كنا نلتقى يحيى الطاهر عبدالله بشكل دائم، وكان يزورنى رفقة «الخال» فى بيتى، ودائمًا ما انتابه هاجس موته فى حادث سيارة، وهو ما حدث بالفعل عندما توفى فى حادث سيارة على طريق «القاهرة- الواحات» قبل أن يتم عامه الـ٤٣ بأيام. وبعد وفاته حزن «الأبنودى» حزنًا شديدًا، على الرغم من أنهما كانا يتجادلان دائمًا لدرجة تجعل من يراهما لا يتوقع أنهما صديقان مقربان، وحرص «الخال» حينها على رعاية ابنته «أسماء».

أما أمل دنقل فزرته بصحبة «الأبنودى» فى عيادة علاج «السرطان» بمستشفى قصر العينى، وكنت أدرك حجم محبة «الخال» له، وقبل مرضه كنا نلتقيه رفقة مطربين شباب كل ليلة، ومعنا صديقهما الثالث عبدالرحيم منصور.

■ هل هناك مواقف تذكرها وقف فيها بجوارك وساندك؟

- نعم.. هناك موقف لن أنساه أبدًا، وفيه رد لى «الأبنودى» اعتبارى، بدأ باستضافتى فى برنامج تليفزيونى للحديث عن الفنان العظيم محمد فوزى، فتحدثت عن تاريخه بما يستحق، وقلت إنه أستاذ لجيلنا واستطاع أن يصنع مدرسة موسيقية خاصة به. بعدها، طرح علىّ مقدم البرنامج سؤالًا: «لو وزعت لحنًا لـ(فوزى) هل تفضل أن يغنيه بنفسه أم يغنيه مطرب من الجيل الجديد؟»، فاخترت أن يغنى مطرب جديد تلك الأغنية الافتراضية.

فى اليوم التالى لإذاعة الحلقة وجدت مقالًا لأحد الصحفيين بعنوان «الأقزام يتطاولون على العمالقة»، ذكر فيه أننى تطاولت على «فوزى» رغم أن ذلك لم يحدث، وبعد ذلك وجدت ٦ مقالات مشابهة تهاجمنى، وتطور الأمر إلى ما يشبه حملة شنيعة ضدى فى جميع الصحف.

قررت أن أدافع عن نفسى، فذهبت إلى مبنى التليفزيون وصعدت إلى مكتب سامية صادق، رئيس التليفزيون وقتها، وطلبت مقابلتها، فمنعنى الأمن من الدخول لأنها رفضت مقابلتى، فانفعلت وصرخت قائلًا: «لم أتطاول على محمد فوزى»، فطلب منى أفراد أمن «ماسبيرو» المغادرة.

■ ما الذى فعله «الأبنودى» إذن؟

- عدت إلى بيتى، ثم فوجئت بصدور قرار بمنعى من التعامل مع «ماسبيرو» فكانت صدمة بالنسبة لى، وحينما وصل الأمر إلى «الأبنودى» اتصل بى وطمأننى وقال لى إنه سيتدخل لحل الأزمة.

بعد ذلك اتصل بى محمد جلال، رئيس تحرير مجلة «الإذاعة والتليفزيون» حينها، وطلب مقابلتى لإجراء حوار صحفى معى لأكشف الحقيقة، وأبرئ نفسى من هذه التهمة، وبالفعل ذهبت فى الموعد المحدد، وأجرى معى الحوار الكاتب إبراهيم عبدالعزيز، وطلب منه «جلال» أن يكون الحوار على مساحة ٣ صفحات، وألا يحذف أى كلمة أقولها. وبالفعل نُشر الحوار وبينت فيه الحقيقة، وأن ما فعله الصحفيون السبعة، بقيادة رئيس قسم الفن بصحيفة «أخبار اليوم» كان حملة لتشويه صورتى.

■ وما حقيقة تزكيته إياك لدى رئاسة الجمهورية؟

- نعم حدث ذلك.. كان «الخال» فى لقاء مع الرئيس الأسبق حسنى مبارك، بحضور وزير الإعلام ورئيسة التليفزيون وقتها، وأخبر فيه الرئيس بأن شباب الملحنين غاضبون، وعلى رأسهم أنا والفنان الراحل عمار الشريعى، فأمر الرئيس وزير الإعلام بأن يساعدنا.

وبمجرد انتهاء اللقاء، اتصل بى «الأبنودى» وأخبرنى بأننى سأُلحن احتفالات نصر أكتوبر، وطلب منى أن أجتهد وأثبت كفاءتى وأستغل الفرصة، وأثبت للجميع أن اختيار رئيس الجمهورية لى كان فى محله، فقلت له إننى سآخذ حقى من العاملين فى «ماسبيرو» على موقف «محمد فوزى»، فقال لى إنهم مجبرون على التعامل معى الآن بأمر الرئيس.

بعد ذلك تلقيت أكثر من ٦٠ اتصالًا هاتفيًا من قيادات «ماسبيرو»، وفى كل اتصال أطلب من سكرتيرى أن يخبر المتصل بأننى غير موجود أو خارج البيت أو فى الحمام، فاتصلوا بـ«الأبنودى» وأخبروه بأنهم لا يستطيعون الوصول لى، فاتصل بى «الخال» وقال لى: «كفاية يا أخى رد عليهم»، وأخبرنى بأنه سيأتى لزيارتى، وبالفعل جاء وأعطانى الأغنيات التى سألحنها.

بعد أيام ذهبت إلى «ماسبيرو»، واستقبلونى كرئيس وزراء، وألغت سامية صادق، رئيس التليفزيون، جميع اجتماعاتها، وبمجرد أن رأتنى قالت لى إن جميع مسئولى «ماسبيرو» يحبوننى، موضحة أنها كانت مجبرة على الانضمام إلى جبهة الصحفيين الـ٧ الذين هاجمونى خلال أزمة اتهامى بسب محمد فوزى، واعتذرت لى ووقعت على الأغانى التى سألحنها، وذهبت لتسجيلها.

عارفة يا مرتى الراجل فى الغربة يشبه إيه؟ عود درة وحدانى.. فى غيط كمون.



