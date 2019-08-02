"الدستور" تنشر حصاد شهر من التشغيل التجريبى لـ"التأمين الصحى الشامل"

د. أشرف إسماعيل: معايير عالمية لتسجيل واعتماد منشآت المنظومة



غير مسموح للصيدلى بتشخيص الأمراض.. ودوره يقتصر على صرف الروشتة



تدريب مستمر للأطقم الطبية والاستعانة بكفاءات دولية لتحسين جودة الخدمة



خدمة عملاء لاستقبال شكاوى المواطنين وتعليمات مشددة بسرعة الاستجابة





انقضى شهر بالتمام والكمال على بدء التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة بمحافظة بورسعيد، ضمن خطة لتعميم المنظومة على باقى محافظات الجمهورية.



أصبح الحلم الذى انتظره المصريون سنوات واقعًا اليوم بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وحرصه على تقديم خدمات صحية بأعلى جودة ممكنة للمصريين، عبر توقيع بروتوكولات توأمة بين مستشفيات القطاعين الحكومى والخاص، فى إطار تفعيل استراتيجية «بناء الإنسان المصرى»، باعتبارها أحد محاور خطة التنمية الشاملة ورؤية «مصر ٢٠٣٠».



«الدستور» حاورت الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، للحديث عن آليات تسجيل واعتماد المنشآت الصحية فى المنظومة الجديدة والرقابة عليها، وإجراءات توحيد بروتوكولات العلاج بجميع المنشآت الصحية.







■ بداية.. ماذا عن دور الهيئة فى منظومة التأمين الصحى الشامل؟

- هى هيئة مستقلة تختص بالتأكد من التزام المنشآت الصحية بالمواصفات القياسية المحددة، إلى جانب توليها مسئولية وضع المعايير الطبية لتسجيل واعتماد كل المنشآت الصحية، وفقًا لمعايير الجودة، كما أن لها الحق فى إلغاء الاعتماد والتسجيل فى حال مخالفة المنشآت الطبية المعايير المحددة، وتختص بتسجيل واعتماد أعضاء المهن الطبية بالمنشآت الصحية المقرر ضمها لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.

كذلك تراقب الهيئة المنشآت الصحية داخل المنظومة الجديدة، وتتأكد من جميع خطوات سير العمل بها، ويمتد دورها لجميع المستشفيات الحكومية والخاصة التى ترغب فى الالتحاق بالمنظومة الجديدة، عملًا بقانون التأمين الصحى الذى يلزم جميع المؤسسات الصحية التى تندرج تحت مظلة «التأمين الشامل» بأن تكون مسجلة ومعتمدة من الهيئة.

■ هل تتبعون معايير محلية أو عالمية لاعتماد المنشآت الصحية داخل المنظومة الجديدة؟

- توجد معايير عالمية متفق عليها تمثل الحد الأدنى الذى لا يمكن أن نتنازل عنه إذا كنا نتحدث عن تقديم الخدمات الطبية بجودة عالية ومعاملة راقية تضمن الحفاظ على سرية وخصوصية الحالات المرضية.

■ ما الفائدة التى ستعود على المريض من تطبيق معايير الاعتماد؟

- سيضمن الحصول على خدمة طبية على أعلى مستوى، فاعتماد المنشآت الطبية يمر بمعايير للتسجيل ومعايير للاعتماد، وتركز معايير التسجيل على البنية الأساسية للمنشآت الصحية ونظام التشغيل ومتطلبات الأمن والسلامة، التى لا يمكن أن نعمل دونها، والالتزام بها يضمن الركائز الأساسية التى سينطلق بها نظام العمل لتقديم خدمة عالية الجودة وآمنة وعلى درجة عالية من الكفاءة.

بعد الانتهاء من مرحلة التسجيل تأتى مرحلة الاعتماد، وطبقًا للقانون فإن المنشآت الطبية ستكون تحت الرقابة لمدة عام، قبل اعتمادها فى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، لأن الاعتماد فى المنظومة الجديدة يتم بشكل كامل يشمل جميع خدمات وقطاعات المنشأة الصحية التى تحصل عليه، وهو ما يتطلب أن تلتزم المنشأة بجميع المعايير الخاصة بتحسين المستوى والتحكم فى العدوى وتطوير الأداء.

■ إذن المنشآت الطبية فى بورسعيد لديها مهلة عامًا واحدًا فقط لاعتمادها؟

- بالطبع.. فنحن نعمل وفقًا للقانون، والقانون لا يستثنى أحدا، باب التسجيل فى المنظومة الجديدة مفتوح حاليًا لجميع المنشآت الصحية فى بورسعيد، وبعد التسجيل بعام واحد تخضع تلك المنشآت للفحص النهائى الذى ينتهى باعتمادها أو رفضها، وفقًا لمدى التزامها بالمعايير المقررة.

وأؤكد أن أى منشأة لن تلتزم بالمعايير سيتم استبعادها من المنظومة دون استثناء لأحد، فالقانون يُطبق بحذافيره، ولا يوجد فرق بين مستشفى حكومى أو خاص، المقياس الوحيد هو مدى الالتزام بالمعايير العالمية المقررة لضمان تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية.

■ كم يبلغ عدد المنشآت التى جرى تسجيلها بالفعل؟

- سجلنا مستشفى واحدًا هو مستشفى أمراض النساء، إضافة إلى تسجيل مستشفى خاص فى القاهرة، ويتم تجهيز ٦ مستشفيات للتسجيل فى المنظومة خلال شهرين على الأكثر، إلى جانب تسجيل ٥ وحدات رعاية أولية، كما سيتم الانتهاء من تسجيل ١٣ وحدة رعاية خلال أيام.

■ متى أعلنتم عن فتح باب التسجيل؟

- تم فتح باب التسجيل فى ٣١ مارس الماضى لجميع المنشآت الصحية فى جميع محافظات الجمهورية، ويتم التقديم من خلال ملء استمارة إلكترونية ومراجعتها فى الهيئة، وبعد قبولها يرسل المستشفى الوثائق المطلوبة لإتمام التسجيل، وعليه تقوم الهيئة بإرسال فريق لفحص المستشفى، ومطابقة ما ذكره فى أوراق التسجيل بما هو موجود على أرض الواقع.

■ ما مدة صلاحية اعتماد المنشآت الصحية؟

- اعتماد المنشآت الطبية يسرى لمدة ٣ سنوات فقط، ويتم تجديده وفقًا لالتزام المنشأة الصحية بمعايير الجودة، التى ستضمن استمرارية تقديم الخدمة بأعلى مستوى مطلوب.

■ كم عدد معايير التسجيل للمنشآت الطبية؟

- كل معيار تسجيل فى منظومة التأمين الصحى له عدد من الشروط الخاصة، فاعتماد المستشفيات فى المنظومة الجديدة يتم وفق ٣٠ معيارًا، مع مراعاة درجة جودة الخدمات التى تقدمها.

على مدى الأشهر الماضية حدثت طفرة كبيرة فى إعداد معايير تسجيل المنشآت، وأصدرنا بالفعل ٥معايير تشمل «المستشفيات، ووحدات الرعاية الأولية، والمراكز الطبية، والأشعة، والمختبرات»، إلى جانب المعيار الخاص بالصيدليات العامة التى تخدم المرضى خارج المستشفيات، والذى سيكون الحكم فى تسجيل الصيدليات أسوة ببقية المنشآت الصحية المدرجة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد.

ونعتزم إصدار ٤ معايير تسجيل تشمل الرعاية طويلة الأجل، والرعاية المنزلية، والعلاج الطبيعى، والعيادات الخاصة، خلال الشهرين المقبلين، وبذلك نكون انتهينا من إصدار جميع معايير تسجيل المنشآت الصحية.

■ أبدى عدد من الصيادلة تخوفهم من إقصائهم بسبب المنظومة الجديدة.. ما تعليقك؟

- المنظومة الجديدة لا تقصى أو تستبعد أحدًا، فعملية إصدار معايير الصيدليات تمت عبر حوار مع المؤسسات المهنية للصيادلة والجمعيات العلمية المتخصصة، خلال مدة زمنية لا تقل عن ٣ أو ٤ أشهر، شهدت جمع الآراء كافة ومناقشة المخاوف التى تشغل بال الصيادلة، وبالفعل استجبنا لهم، وعليه وضعنا المعايير النهائية التى صدرت مؤخرًا.

بشكل عام لا يوجد ما يخيف الصيادلة فى معايير تسجيل الصيدليات، لأنها تعتمد على عدد من المعايير الأساسية، من بينها التأكد من استيفاء شروط التراخيص الطبية وفقًا للقوانين، إضافة إلى استيفاء معايير السلامة المهنية الخاصة بالصيدليات، التى تتضمن سلامة الدواء والتأكد من حفظه فى مكان آمن، وكذلك الالتزام بصرف الأدوية ذات التأثير المخدر للمرضى فقط من واقع «روشتة» علاج.

كذلك المستحضرات الطبية التى يتم تركيبها فى الصيدليات يجب أن يكون لها نظام موحد يضمن سلامتها، إلى جانب الالتزام بالإجراءات المتعلقة بسير العمل وخصوصية المريض، وهى معايير غير قابلة للنقاش، لأنها تخص أمن وسلامة المريض بشكل مباشر.

■ يعتمد كثير من المرضى على الصيادلة لتشخيص حالاتهم الصحية.. ما تعليقك؟

- غير مسموح للصيدلى بتشخيص الأمراض داخل المنظومة الجديدة، ويقتصر دوره على صرف الروشتة الطبية الموثقة بطريقة صحيحة، فى وجود نظام معلوماتى آمن داخل الصيدلية، وكل ذلك ستتم مراجعته ومراقبته من خلال هيئة الاعتماد والرقابة، وهيئة الرعاية الصحية التى بإمكانها أن تتعاقد مع الصيدليات فى حال احتاجت لذلك.

■ هل ستكتفى الهيئة باعتماد عدد محدد من الصيدليات؟

- بالطبع لا، هناك نظام محدد، والنظام فكرته رفع الجودة لجميع المنشآت الصحية سواء كانت مستشفيات أو صيدليات أو غيرها من المراكز الطبية والمختبرات ووحدات الرعاية الأولية، وجميعها ملزمة بمعايير التسجيل والجودة فى منظومة التأمين الصحى وإلا ستخرج من مظلة «التأمين الشامل»، لأن الدخل الرئيسى لهذه المنشآت سيكون مصدره المنظومة الجديدة، كما أن رفع الجودة والانضباط سينعكس على المريض الذى سيتناول الدواء الصحيح فى الوقت الصحيح وبالطريقة الصحيحة.

وأؤكد أنه لا مجال للمحاباة أو التفضيل فيما يتعلق بالتسجيل والاعتماد، وأن المعيار الوحيد سيكون الالتزام بالشروط الخاصة.

■ ما الفائدة التى ستعود على الدولة من تسجيل الصيدليات العامة؟

- الحد من هدر الدواء الذى شهدته مصر خلال الأعوام الماضية بسبب التسيب الذى تشهده آلية صرف الدواء، فهناك المليارات من الجنيهات تم إنفاقها بطريقة خاطئة على مدار السنوات الماضية بسبب عدم وجود نظام تحكم يدير منظومة الدواء.

ويقتصر دور الصيدلى فى النظام الجديد على صرف الروشتة الطبية للمريض، التى كتبها طبيب متخصص، إلى جانب شرح خصائص الدواء للمريض ومواعيد تناول الجرعات وكمياتها، وهو ما سيقضى على هدر الدواء، كما سنضمن أن الدواء الذى يتلقاه المريض لن يضره وسيكون مناسبًا لحالته الصحية.

وأؤكد أن تطبيق معايير تسجيل الصيدليات الخاصة سيوفر المليارات على الدولة وسيقضى على هدر الدواء المقدر بنسبة ٤٠٪، لأنه سينهى على عشوائية صرف الدواء وتوزيعه، ويضع الصيدليات تحت رقابة مشددة.

والجزء الأهم فيما يتعلق بالدواء هو الالتزام بهذا النظام مع كل مريض بشكل مستمر، وهو ما سيكون تحت الرقابة طوال الوقت سواء من هيئة الرعاية الصحية التى تصرف الدواء أو هيئة التمويل التى ستدفع ثمن الدواء أو هيئة الرقابة التى ستتابع النظام بأكمله.

■ هل ستتم الرقابة بآلية إلكترونية فقط أم أن هناك حملات تفتيش على أرض الواقع؟

- التفتيش سيكون من خلال عدة طرق، من بينها مراقبة العمليات الإلكترونية التى يتم إجراؤها من خلال «سيستم» التأمين الصحى، وستتم متابعتها من خلال مراجعين على أعلى مستوى ومتخصصين طبقًا لقواعد صارمة جدًا.

كما ستتم متابعة العمل من خلال مفتشين على أرض الواقع بتنظيم حملات مستمرة على المستشفيات والصيدليات وجميع المنشآت الصحية بمنظومة التأمين الصحى.

■ هل تقتصر عملية اعتماد المستشفيات على منظومة التأمين الصحى الجديدة؟

- بالطبع لا، يمتد عمل الهيئة للمحافظات كافة دون التقيد بمراحل تطبيق المنظومة الجديدة، ومهمتنا اعتماد ومراقبة جميع المنشآت الصحية المتعلقة بتقديم الخدمة الطبية فى مصر.

■ هناك دائمًا شكوى من الإهمال الطبى داخل المستشفيات.. ما تعليقك؟

- خصصنا مراكز خدمة للعملاء لتلقى شكاوى المواطنين أو ما يسمى «كول سنتر»، للإبلاغ عن الشكاوى من خلال الهاتف أو الموقع الإلكترونى للهيئة، وبإمكان المواطنين التوجه مباشرة لهذه المراكز وتقديم البلاغات أو الشكاوى.

قد لا يتوافر ذلك فى بعض المحافظات وسيتم الاكتفاء بالآلية الإلكترونية لاستقبال الشكاوى أو الاتصال هاتفيًا، وبعد ذلك تتولى الهيئة التحقق من الشكاوى ومعرفة أسبابها وحلها.

وعندما يشكو المواطن من خطأ طبى فهو لا يرتبط بشخص واحد وإنما قد يكون عيبًا فى نظام تقديم الخدمة نفسه يستوجب التدخل وتلافيه.

فالعقاب لن يكون الحل الوحيد لكل المشكلات، أحيانًا قد يتطلب الأمر تحسين وتطوير نظام العمل وبحث أسباب المشكلة بالمنشأة الصحية التى تقدم الخدمة، والوقوف على المشكلة وأسبابها ومنع تكرارها وحلها بشكل جذرى، وهو جزء من دور الهيئة فى الرقابة ومتابعة تقارير الأداء والمراقبة الإكلينيكية، لكى تؤدى المنشأة الصحية دورها بشكل صحيح.

■ ما آلية اعتماد الفرق الطبية المشاركة داخل منظومة التأمين الصحى؟

- عندما تتقدم المنشآت الصحية للتسجيل فى منظومة التأمين الصحى يتم تسجيل العاملين بها وفقًا للتخصص، للتأكد من أن الفرق الطبية «أطباء، وتمريضًا» على أعلى مستوى من حيث شهاداتهم ومؤهلاتهم وخبراتهم، وأن يكونوا مؤهلين بحق لتقديم الخدمة الطبية.

وعند تسجيل الفرق الطبية نراعى تحديد عدد ساعات العمل، وحالاتهم من حيث التفرغ التام أو الجزئى.

وبدورنا سنراجع أداء الأطباء على مستوى توقيع الكشف على المرضى والتشخيص ووضع خطة العلاج.

ويجب أن تكون جميع الخطوات سليمة وفى حال وقوع خطأ أو تقصير ستتم معاقبة الطبيب المسئول لأن اسمه سيكون مدونًا على الملف الطبى الخاص بكل مريض.

وأؤكد أن سياستنا ليست إقصائية وأنه لن يتم اللجوء إلى قرار استبعاد الطبيب إلا فى أضيق الحالات لأننا نعمل وفقًا لقواعد محددة، أحيانًا قد لا يحققها الطبيب لسبب أو لآخر، ولا بد من بحث هذه الأسباب أولًا، وإذا ثبت أن هناك شخصًا غير مؤهل وقتها يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الطبيب والمؤسسة التى سمحت لعضو غير مؤهل بالعمل داخلها وتعريض حياة المرضى للخطر، وستكون هناك عقوبات رادعة لمن يقدم على إجراء طبى فى غير تخصصه.

■ هناك مشروع لتوحيد بروتوكولات العلاج على مستوى الجمهورية.. ما خطوات تفعيله؟

- بالفعل هو مشروع مهم أخذت الهيئة على عاتقها هذه المهمة، وبدأنا بالفعل فى جمع كل بروتوكولات العلاج كافة التى جرى العمل بها على مدار السنوات الماضية، لوضع أدلة إكلينيكية وبروتوكولات علاج فى مختلف المراحل.

ووضعنا برنامجًا كاملًا للحوكمة الإكلينيكية التى ستكون جزءًا أصيلًا منها مراجعة الأدلة العلمية التى ستضعها لجان الخبراء فى جميع التخصصات الطبية، والجمعيات العلمية والجمعيات الطبية المصرية بأفرعها، وأعضاء فرق الزمالة ولجان الخبراء من جميع التخصصات الطبية، وما ستستقر عليه هذه اللجان هو ما سيتم اختياره، وسيبدأ تعميمه على الجميع.

■ متى تصدر الأدلة الإكلينيكية؟

- من السهل جدًا وضع بروتوكول علاج على الورق، لكن الأهم من سيتبناه ويتدرب عليه وينفذه.

البرنامج بالكامل بدأ بالفعل، وخلال الأشهر المقبلة سيتم إصدار الأدلة الإكلينيكية وتعميمها على المستشفيات والمراكز التى تم تسجيلها، تمهيدًا لاعتمادها، وسيكون تطبيقها ومتابعتها جزءًا أصيلًا من معايير اعتماد المنشآت الطبية وتدريب الفرق الطبية عليها ومتابعتها، لكى نضمن أن يتم العمل فعليًا بتلك المعايير وألا تكون مجرد حبر على ورق.

■ ماذا عن تدريب الفرق الطبية ضمن المنظومة الجديدة؟

- بذلت وزارة الصحة جهدًا كبيرًا خلال الفترة الماضية لتدريب الفرق الطبية، واستقدام أطباء وكوادر مؤهلة جرى تدريبها خارج مصر وداخلها وبشكل مستمر، كما أعادت الوزارة توزيع القوى البشرية العاملة لديها لسد العجز فى بعض المناطق وتخفيف التكدس فى أخرى.

