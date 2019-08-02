26.3% ارتفاعا في أرباح شيفرون لزيادة إنتاجها من النفط

أعلنت شركة شيفرون الأمريكية، الجمعة، ارتفاع أرباحها الفصلية 26.3% مع نمو الإنتاج الذي عوض أثر تراجع أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي وارتفاع التكاليف.





وارتفع إنتاج ثاني أكبر شركة أمريكية منتجة للنفط والغاز الشركة اليومي من النفط والغاز بنسبة 9.1% إلى 3.08 مليون برميل.



وزاد صافي الربح العائد للمساهمين إلى 4.31 مليار دولار أو 2.27 دولار للسهم في الربع الثاني من 2019، مقابل 3.41 مليار دولار أو 1.78 دولار للسهم في نفس الفترة العام الماضي.



وكانت شركة "شيفرون" الأمريكية لإنتاج النفط والغاز، قد أعلنت، أن أرباحها للربع الأول من العام الجاري هبطت 27% مقارنة بمستواها قبل عام بسبب تراجع أسعار النفط الخام وضعف هوامش أنشطة التكرير والكيماويات.



وأظهرت بيانات الشركة أن صافي ربح الربع الأول هبط إلى 2.65 مليار دولار، أو 1.39 دولار للسهم مقابل 3.64 مليار أو 1.902 دولار للسهم قبل عام.