فشل جديد لأردوغان.. مبيعات السيارات تهوي 66% في يوليو

قال اتحاد موزعي السيارات في تركيا، الجمعة، إن مبيعات سيارات الركوب والمركبات التجارية الخفيفة في البلاد هبطت 66% على أساس سنوي، في يوليو إلى 17.927 ألف مركبة.



ويعاني الاقتصاد التركي من أزمة حادة، في ظل تدهور العملة المحلية، وارتفاع معدلات التضخم، نتيجة السياسات الاقتصادية الخاطئة التي يتبعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



وأضاف الاتحاد أن المبيعات هوت 47.5% في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، رغم التخفيضات الضريبية التي طبقتها الحكومة للتشجيع على الشراء.



وانتهى سريان التخفيضات الضريبية على مشتريات المركبات في 30 يونيو الماضي.



وعدلت الرابطة، في بيان، توقعاتها لإجمالي مبيعات قطاع السيارات بالخفض إلى ما يتراوح بين 340 و380 ألف سيارة لعام 2019، مقابل توقعات سابقة كانت تتراوح بين 350 و400 ألف مركبة.