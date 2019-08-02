"الشباب الفلسطيني" شعار الجمعة المقبلة في مسيرات العودة على حدود غزة

أعلنت الهيئة الفلسطينية العليا لمسيرات العودة الكبرى، أن فعاليات الجمعة المقبلة ستكون تحت شعار "الشباب الفلسطيني"، خاصةً أنها تأتي بالتزامن مع يوم الشباب العالمي، إضافة إلى التعبير عن رفض المؤامرة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية.



وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر، إن 51 فلسطينيا أصيبوا بجراح مختلفة، منهم 24 بالرصاص الحي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى إصابة صحفيين اثنين.



وينظم الفلسطينيون، اليوم، جمعة "مجزرة وادي الحمص"، ضمن مسيرات العودة الكبرى التي انطلقت منذ 30 مارس 2018، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 300 فلسطينيا، وإصابة أكثر من 33 ألفًا آخرين.



واستشهد فلسطيني، وأصيب ثلاثة جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اشتباك مسلح وقع فجر أمس، الخميس، على الحدود مع قطاع غزة المحاصر، تحديد في مدينة "خان يونس".



وقال رونين مانليس المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن ثلاثة جنود من القوات الموجودة على حدود غزة أصيبوا بجروح متفاوتة، جراء تبادل إطلاق النار مع أحد عناصر حركة حماس الفلسطينية، زاعمًا أنه تخطى السياج الأمني الفاصل.