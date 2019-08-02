الاحتلال الإسرائيلي يصيب 51 فلسطينيًا على حدود غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر، منذ قليل، إصابة 51 فلسطينيا بجراح مختلفة، منهم 24 بالرصاص الحي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى إصابة صحفيين اثنين.



وينظم الفلسطينيون، اليوم، جمعة "مجزرة وادي الحمص"، ضمن مسيرات العودة الكبرى التي انطلقت منذ 30 مارس 2018، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 300 فلسطيني، وإصابة أكثر من 33 ألفا آخرين.



واستشهد فلسطيني، وأصيب ثلاثة جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اشتباك مسلح وقع فجر أمس، الخميس، على الحدود مع قطاع غزة المحاصر، تحديدا في مدينة "خان يونس".



وقال رونين مانليس المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن ثلاثة جنود من القوات الموجودة على حدود غزة أصيبوا بجروح متفاوتة، جراء تبادل إطلاق النار مع أحد عناصر حركة حماس الفلسطينية، زاعمًا أنه تخطى السياج الأمني الفاصل.