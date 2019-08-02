بالكركم والجزر وخل التفاح.. أطعمة تخلصك من آلام الركبة

ربما لم تدرك أبدًا مدى اعتمادك على ركبتيك حتى بدأت تؤلمك، فمن الصعب إدارة الألم المزمن في الركبة على وجه التحديد؛ لأن ركبتيك منشغلة سواء كنت تقف أو تجلس أو تمشي.



ولكن هناك العديد من العلاجات للألم والالتهابات التي يمكن أن تساعدك في التخلص من آلام الركبة، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "Food World Blog" الطبي.



فيشير الموقع نقلا عن أطباء العظام، إلى أن تناول الجزر لتخفيف آلام الركبة هو في الواقع علاج صيني قديم، حيث أنه من الخضروات الغنية بـ"البيتا كاروتين وفيتامين أ"، وكلاهما مركبات قوية مضادة للالتهابات الخاصة بالعظام.



وأضاف الباحثون، أن الكركم من التوابل التي تساعد في تقوية عظام الركبة، بسبب إحتواءه على مادة "الكركمين"، المُستخدم لعدة قرون في الأدوية العشبية بسبب قدرتها المضادة للالتهابات.



وينصح أطباء العظام بالاستعانة بـ"خل التفاح" كأحد العلاجات المنزلية للتخفيف من إلتهابات الركبة، بالإضافة الى تقوية العظام بشكل عام.