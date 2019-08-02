"الصحة": إرسال وفد طبى لعلاج الفيروسات الكبدية بأوغندا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، خلال فعاليات الاجتماع الثالث للجنة الفنية المتخصصة للصحة والسكان ومكافحة المخدرات، عن انعقاد عدد من المناقشات الثنائية مع وفد وزارة الصحة بوزير الصحة الأوغندي "جان روس"، ناقشا خلالها سبل التعاون فى ملفات علاج الملاريا بأوغندا، وتقديم العلاج بأسعار مناسبة ودعم مبادرة دول إقليم بحيرة فيكتوريا للحد من انتشار الملاريا.



كما أكدت "الصحة المصرية" إرسال وفد طبى لأوغندا لعلاج فيروس سي وتقديم العلاج لـ3000 من المصابين، بالإضافة إلى إرسال وفد طبى لعمل عيادة متكاملة لعلاج الفيروسات الكبدية، ومتابعة ما بعد العلاج وتدريب الأطقم الطبية بأوغندا.



كما رحبت الوزارة باستضافة وفد أوغندى لمدة أسبوعين بمصر للتدريب على الإسعاف الجوى والبرى والبحرى.