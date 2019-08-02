تباطؤ نمو الوظائف الأمريكية في يوليو وسط زيادة الأجور

تباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة، بينما زادت الأجور بوتيرة متوسطة في يوليو، وهو ما قد يؤدي بجانب تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على خفض سعر الفائدة مجددا في الشهر المقبل.



وأصدرت وزارة العمل الأمريكية تقريرها الشهري، الجمعة، الذي يحظى بمتابعة وثيقة بعد يوم من إعلان الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على واردات صينية قيمتها 300 مليار دولار اعتبارا من الأول من سبتمبر المقبل، في خطوة قد تدفع الأسواق المالية للتأهب بقوة لخفض سعر الفائدة في سبتمبر.

وقالت الحكومة الأمريكية إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد بمقدار 164 ألف وظيفة في الشهر الماضي.



فيما انخفض عدد الوظائف التي أضافها الاقتصاد في مايو ويونيو بمقدار 41 ألف وظيفة عما كان معلنا من قبل.



ويتفق نمو الوظائف في يوليو مع توقعات خبراء الاقتصاد، كما انخفض متوسط أسبوع العمل إلى أدنى مستوياته في نحو عامين.



وتشير بيانات الوظائف لشهر يوليوإلى زيادة التباطؤ في نمو الوظائف مقارنة مع متوسط قدره 223 ألف وظيفة شهريا في 2018.