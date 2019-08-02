حسن راتب يكتب: خطط أمريكا لإرباك الشرق الأوسط

- الولايات المتحدة سعت لتنفيذ «الفوضى الخلاقة» فى المنطقة العربية على وجه الخصوص

- هناك خطة لإعادة رسم خريطة المنطقة العربية تتبناها أطراف من اللوبى اليهودى والقوميين البيض



تشهد منطقة الشرق الأوسط متغيرات متسارعة ومحمومة تسابق الزمن فى آثارها على المنطقة بالكامل، وانعكاسها أيضًا على شعوب المنطقة، فالمتابع للمشهد السياسى والاجتماعى والاقتصادى الراهن فى المنطقة يلمس بوضوح أنه يموج ببرامج وخطط ممنهجة كلها تسوق شعوب المنطقة نحو حالة من الارتباك بل ربما تؤدى بها الى الانهيار التام.

فقد شاءت الاقدار أن يكون الشرق الأوسط مهدًا للديانات التوحيدية الثلاث «الإسلام واليهودية والمسيحية» إلى جانب كونه حاضنًا لحضارات عريقة: الحضارة العربية الإسلامية والفارسية والعثمانية، بل إنه تحول إلى مركز لطوائف مسيحية متنوعة فى كل من لبنان وسوريا ومصر، وفى الوقت نفسه حاضنًا للعديد من الملل الدينية الإسلامية المختلفة مثل السنة والشيعة والدروز والآشوريين والصابئة، وهو تنوع وإن كان يمثل مصدر ثراء فى مفردات لغة الحضارة، إلا أنه تحول على صفيح الشرق الأوسط الساخن إلى لعنة وكوارث وصراعات تتزايد بشكل مخيف.

منذ سقوط الشيوعية وانهيار الاتحاد السوفيتى واختلال التوازن العالمى ظهرت استراتيجيات ممنهجة أدت جميعها إلى انهيار بعض الأمم وسقوط أنظمة بعينها تارة تحت مسمى «الشرق الأوسط الجديد»، وتارة أخرى تحت مظلة «الفوضى الخلاقة» التى كانت تنادى بها كونداليزا رايس، وزيرة خارجية أمريكا، وتارة أخرى تحت زعم «العولمة».

كلها أسماء ما أنزل الله بها من سلطان وعبارات مختلة فى التركيب اللغوى والمضمون المعرفى، فها هو مصطلح «الفوضى الخلاقة» دليل صارخ على اختلال المعايير فكيف يخرج من رحم الفوضى نظام مبدع أو نظام محكم لمجتمع متقدم وأمة تتطلع للتنمية والتطور والتقدم والرقى والازدهار وتريد أن تلحق بالركب المندفع فى ظل تسارع محموم ومتغيرات سريعة واكتشافات تسابق الزمن، وكم من مبادئ وقيم أهدرت تحت زعم الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وكم من أموال أنفقت لتدريب كوادر وقيادات شبابية ضللت وانساقت تحت شعارات براقة، فكان دائمًا حقًا يراد به باطل، وللأسف الشديد فقد ساعد على ذلك انتشار شبكات التواصل الاجتماعى والعالم الافتراضى الذى يعيش فيه شباب الأمة.

وحتى نضع أيدينا على ملامح تلك النظرية التآمرية، فإنه ينبغى أن نضع فى الاعتبار أن «الفوضى الخلاقة» من النظريات الخطيرة والحساسة التى سعت الولايات المتحدة من أجل تنفيذها فى العالم بصفة عامة والشرق الأوسط والمنطقة العربية على وجه الخصوص، فقد كانت فى يوم من الأيام تمثل أسلوبًا جديدًا لإدارة وتوجيه المصالح الأمريكية وأهدافها.

وعلى الرغم من أن تلك النظرية ارتبطت من حيث التطبيق بكوندوليزا رايس، فإن الخبير والمفكر الاستراتيجى الأمريكى مايكل ليدن، الباحث فى معهد «أميركا إنتربرايز» هو أول من صاغ مفهوم هذه النظرية وعلى وجه الدقة فى عام ٢٠٠٣، عندما وضع خطة جديدة للولايات المتحدة لإدارة أهم المناطق حساسية فى العالم، وهى الشرق الأوسط، بعد أن لاحظ ارتباك السياسة الأمريكية فى هذه المنطقة، وأعطاها تسميات مرادفة، منها «الفوضى والبناء» و«التدمير والبناء».

وتقوم نظرية «الفوضى الخلاقة» على مجموعة من الأسس تتمثل فى: التغيير الكامل فى الشرق الأوسط، وإعادة البناء بعد هدم الأسس والتقاليد القديمة وإبعاد الجهد الأمريكى المباشر والاكتفاء بصياغة وتنظيم بناء النظام السياسى فى هذه الدول.

واللافت للنظر أن العديد من بلدان منطقة الشرق الأوسط تعيش حاليًا مأساة حقيقية بسبب تطبيق عدة مراحل من هذه النظرية، من صراعات داخلية طائفية وقومية وعشائرية، ومن خطوات تنفيذ النظرية الآتى: إطلاق الصراع الطائفى والعرقى.

وتقوم هذه النظرية على بث الشرخ الطائفى والعرقى الملازم لتركيبة شعوب ودول المنطقة وأيضًا صراع العصبيات. وتتمثل فى ضرب مؤسسات الدولة واستبدالها بولاءات عشائرية وحزبية.. وإطالة أمد الاختلال الأمنى. ومن منطلقات هذه النظرية أيضًا خلق حالة عدم الاستقرار واليأس واللاعودة إلى ما كانت عليه الأوضاع قبل استبدال النظم فى هذه الدول، وذلك بإطالة أمد الصراع المصحوب بالأسلوب الدموى للقتل والدمار، ما يجعل المجتمع فى حالة من اليأس والضغط النفسى وهو ما يخلق النظام الجديد الذى يولد من تفشى الفوضى، ومن أبرز الأمثلة العمليات المسلحة المتمثلة فى السيارات المفخخة والعبوات والاغتيالات والإبادة الجماعية لبعض المكونات وعمليات التهجير، التى يشهدها العراق حاليًا.

ومن صور تنفيذ تلك النظرية أيضًا: التغذية الإعلامية عن طريق إرباك المنطقة بموجة إعلامية وتغذية المؤسسات الإعلامية ودعمها بكل ما من شأنه تحقيق أهداف هذه النظرية.

وفى تقديرى، فإن أخطر ما فى نظرية «الفوضى الخلاقة» أنها لا تستهدف فقط حفظ المصالح الأمريكية فى منطقة الشرق الأوسط التى يسوق إليها إعلاميًا، والمتمثلة فى تدفق إمدادات النفط والموارد الطبيعية الأخرى وكذلك حماية إسرائيل، بل تتعداها إلى تغيير نمط وسلوكيات ومعتقدات شعوب هذه المنطقة واستبدال ثقافاتها بثقافات تراها ضرورية لصيرورة نظام عالمى جديد، وهو ما أشار اليه ليدن بشكل واضح وصريح فى قوله: «علينا تدمير الأنماط والنماذج والعلوم القديمة فى الأدب وغيرها وهذه مهمتنا التاريخية من أجل التغيير الكامل للشرق الأوسط على المستوى الثقافى والاقتصادى والسياسى والدينى»، فالمنطقة بدولها وقومياتها وعقائدها وثقافتها وموروثها التاريخى تعيش اليوم مراحل تطبيق هذه النظرية الفتاكة، التى خلفت الكثير من المآسى والمحن والصدع فى بنيتها وهى بحاجة إلى وعى وإدراك خطورة هذه السياسة الأمريكية.

أما فيما يتعلق بنظام الشرق الأوسط الجديد، فنجد أن وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كوندوليزا رايس قد اختلقت مصطلح «الشرق الأوسط الجديد» عام ٢٠٠٦ حيث أعلنت عن خطتها لإعادة تقسيم الشرق الأوسط من جديد، وقد بدأ الغرب بالفعل فى تنفيذ ذلك المشروع المتخفى تحت ستار عمليات عسكرية أجنبية فى الشرق الأوسط قبل سنوات طويلة، حيث كان هذا الإعلان بمثابة تأكيد لخريطة طريق عسكرية أمريكية إسرائيلية فى الشرق الأوسط.

ويتمثل هذا المشروع، الذى كان فى مراحل التخطيط لعدة سنوات، فى خلق قوس من عدم الاستقرار والفوضى والعنف الممتد من لبنان وفلسطين وسوريا إلى العراق والخليج الفارسى وإيران وحدود أفغانستان.

وقد تم تقديم مشروع «الشرق الأوسط الجديد» علانية من قبل واشنطن وتل أبيب مع توقع أن يكون لبنان نقطة الضغط لإعادة تنظيم الشرق الأوسط بأكمله، وبالتالى إطلاق العنان لقوى «الفوضى البناءة»، التى تولد من خلال استخدام ظروف العنف والحرب فى جميع أنحاء المنطقة، بحيث يمكن للولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط، وفقًا لاحتياجاتها وأهدافها الجغرافية الاستراتيجية.

بينما نجد «العولمة»- وهى من الظواهر التى ارتبطت بتأثيرات اقتصاديّة وسياسية- ذات مؤثرات إيجابيّة أو سلبية من خلال علاقتها بالدول المحيطة بها والمجتمع الذى تعمل على إدارته، وتزداد العلاقات فى ظل العولمة مما يسهم فى جعلها سببًا لدعم وتقوية الدول التى تستطيع أن تتكيف معها، وأيضًا ظهور الشركات العالمية التى أصبح لها تأثير قوى وقدرة على مواجهة الدول لأنها صارت تسيطر على البيئة الاقتصادية العالمية، والشركات العالمية نوعان على وجه الدقة: الشركات متعددة الجنسيات والشركات عابرة القوميات.

وكلما بحثت عن تلك المخططات والبرامج والنظريات وجدت أجهزة ومنظمات أمريكية تقف خلفها، من خلال منظمات عالمية مثل هيومن رايتس ووتش.

وتلك المخططات المحكمة كانت تشمل قطاعات كبيرة من المجتمع، خاصة الشباب، وكذلك شملت النواحى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتعدى ذلك ليشمل التدخلات العسكرية، ولعل العراق وليبيا وسوريا بكل الأحداث التى شهدتها والدماء التى سالت بغير ذنب والأرواح التى زهقت بغير حق شاهدة على تلك المؤامرات.

وكل يوم تطل علينا أمريكا بعنوان جديد أو بحدث أثيم يعبر عن مخططات محكمة ممنهجة تحمل فى طياتها إحباطًا للأمة العربية والتحيز الكامل لإسرائيل.

ولقد شهدت الفترة السابقة تصرفات فى السياسات الأمريكية إن دلت على شىء فإنما تدل على سلوك أمريكى متغطرس، تارة نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس ضاربة بمشاعر الأمة العربية والإسلامية عرض الحائط، ومرة أخرى تعلن أن القدس عاصمة لإسرائيل، وجميع تصريحات الرئيس الأمريكى تثير مشاعر أى وطنى قومى، خاصة تلك التصريحات المتحيزة لإسرائيل والمناهضة للعرب والمسلمين، ناهيك عن ابتزاز أموال دول الخليج تحت زعم حماية أنظمتهم، وتطل علينا أخيرًا بصفقة القرن ثم تتبدل المسميات ومنها «ورشة الصفقة»، ثم مؤتمرات وحوارات غاب عنها أصحاب الشأن الحقيقيون، ثم قبل هذا وبعد هذا ما يحدث على أرض سيناء والأيادى الخفية التى تعبث بمقدرات هذه المنطقة العزيزة على وجدان كل مصرى.

وأمام كل هذه التحديات، وهب الله هذه الأمة قيادة وطنية رشيدة مخلصة تواجهها بحكمة واقتدار فى إطار من حلقات الاتزان، تحافظ على خطوط التواصل ولا تنجرف إلى ما يُحاك ويدبر، مدركة تمامًا مصالح البلاد والعباد.. إنه الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى يسير فوق الأشواك، ويواجه كل هذه الصعاب لقناعته التامة بأن الشرط الضرورى لبناء مقاربة استراتيجية شاملة للأمن القومى العربى يجب أن يقوم على مواجهة جميع أشكال التدخلات الإقليمية فى الدول العربية بنفس الدرجة من الحزم فى إطار حرصه الدائم على أنه لا يمكن بأى حال من الأحوال التسامح مع أى طرف إقليمى يهدد أراضى ومنشآت ومياه دول عربية شقيقة وعزيزة، أو أن يسعى لممارسة نفوذه فى الدول العربية من خلال ميليشيات طائفية تعمل على تحقيق مصالحه الضيقة.

لذا فإننى حريص كل الحرص على أن نشارك وندعم قيادتنا السياسية فى هذا النهج الذى يستهدف التصدى للمؤامرات الخارجية والداخلية، ليس هذا فحسب، بل أدعو أيضًا للمشاركة والمعايشة ونستنهض كل قادر فى الأمة أن يكون من المشاركين، ولا يكتفى بالجلوس فى مقاعد المتفرجين.

الأمر جد خطير، وينبغى أيضًا تحليله بعمق على المستوى القطرى والمستوى العربى، بل فى أشد الحاجة لأن تعكف مراكز البحوث والدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على دراسة ذلك، ورسم سيناريوهات متنوعة للتعامل مع الاستراتيجية الخارجية الحمقاء تجاه مصر، لأن مصر هى الركيزة الأساسية التى إذا قويت قوى العرب والعكس صحيح، وهو ما سيكون له عظيم الأثر مستقبلًا على علاقة مصر والعرب.

وأعتقد أن خير دليل على فداحة ما يحيطنا من أخطار خارجية يتمثل فى الموقف الراهن فى «الجارة» ليبيا، حيث الاستماتة الغربية فى الإبقاء على سيطرة الإخوان فيها أو على الأقل أن تستمر ليبيا فى حالة عدم استقرار، وهو ما ينطبق على الوضع الراهن فى الجزائر، أما الأخطر بالنسبة لنا فهو ما يجرى على أرض السودان الشقيق.

من خلال ما سبق وتناولته فى هذ المقال، أكاد أجزم بأن السياسة الأمريكية فى المنطقة كانت ولا تزال بل ربما ستظل سببًا فى حالة الارتباك التى تشهدها المنطقة طالما ظلت تلك النظريات التى تخرج علينا بها الإدارات الأمريكية المتعاقبة على رئاسة البيت الأبيض، والتى تعمل بكل تأكيد لصالح إسرائيل، الحليف الاستراتيجى للولايات المتحدة الأمريكية. إننى أؤكد من واقع تلك الأحداث الجارية الداعمة لإسرائيل بقوة أن وصول ترامب لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية جاء ضمن مشروع استراتيجى لإعادة رسم خريطة المنطقة العربية تتبناه أطراف ظاهرة وخافية من اللوبى اليهودى والقوميين البيض إلى اليمين المتطرف المتصاعد فى أوروبا بزعامة ترامب وأنصاره وآخرهم زعيم حزب المحافظين الجديد بوريس جونسون، الذى أطلق عليه الرئيس الأمريكى لقب «ترامب إنجلترا».. وهو فى تقديرى ما يجب أن يحظى من جانبنا بالمزيد والمزيد من الدراسة العلمية والتحليل السياسى لمحتوى تلك الوقائع حتى نهيئ أنفسنا لواقع مستقبلى محتمل، فنعد العدة له حتى ولو بتخفيض مخاطره أو التقليل من خسائره المحتملة.

