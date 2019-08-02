"إيرث برودكشن" تبدأ التوسع فنيًا.. وسارة الطباخ تستمر في اكتشاف المواهب الشابة

تواصل مكتشفة النجوم سارة الطباخ، مالكة شركة "إيرث برودكشن" تبنيها للمواهب الشابة، حيث بدأت في التعاقد مع الفنان الشاب حازم إيهاب، سعيا لإفساح المجال للشباب الجدد لتسليط الضوء عليهم وإعطائهم الفرص.



وجاء مساهمة سارة الطباخ في مجال الفن بتقديم المواهبة الشابة محمد الشرنوبي التي انتجت له الشركة أول ألبوم له بتقديمه بأقوى حملة إعلانية فى عام ٢٠١٩ كما أدارت الشركة أعمالة ليصبح مسلطا عليه الضوء ونتج عن ذلك فوزها بجائزة أفضل منتجة فى الشرق الأوسط من جائزة الميما ٢٠١٩.



وبدأت خلال الفترة الحالية شركة إيرث برودكشن حاليا في التوسع، لتبدأ في الإنتاج الدرامي والموسيقي والسينمائى بجانب شركة لإدارة أعمال الفنانين



يذكر أن المنتجة سارة الطباخ عملت كرئيسة التسويق والإعلام والعلاقات العامة لروتانا عام ٢٠٠٣ ومستشارة التسويق لعمر دياب لـ٥ أعوام لألبومات ليلي نهاري، كمل كلامك، الليلادي كما عملت مستشارة للمطربة شيرين عبدالوهاب لعدة سنوات ومستشارة المخرج سعيد الماروق ولاين بروديوسر لفيلم "٣٦٥ يوم سعادة" بطولة أحمد عز، كما أنها عملت بأكبر شركات الدعاية شركة فورتشن برومو سيفن كما أنها حاصلة على الدكتوراه وتعمل حاليا رئيس قطاع الاتصالات والعلاقات العامة بشركة ماونتن فيو وعملت على تنفيذ برامج بقناة الحياة وأنها من مؤسسي قناة النهار وكانت رئيس قطاع التسويق.