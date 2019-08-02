بـ50 مليون دولار.. برشلونة يعلن بيع لاعبه

قرر نادي برشلونة الإسباني، بيع البرازيلي مالكوم إلى زينيت سان بطرسبورج الروسي مقابل 45 مليون يورو "50 مليون دولار".



وقال النادي في بيان صادر اليوم الجمعة، إن النادي الروسي سيدفع مبلغ 40 مليون يورو، إضافة إلى 5 ملايين يورو خاضعة للتغيير، فيما سيحظى برشلونة بالأفضلية إذا ما قرر النادي بيع اللاعب البرازيلي في المستقبل.



وشارك مالكوم في 24 مباراة الموسم الماضي، بعد أن وقع للنادي قادمًا من بوردو الفرنسي، بصفقة قدرت في إسبانيا بما يقارب 41 مليون يورو.

وينطلق الموسم الجديد من الدوري الإسباني في 16 أغسطس الجاري، حيث يحل برشلونة ضيفًا على أتلتيك بلباو.