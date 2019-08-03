أسعار الأسماك اليوم.. "البلطى" بـ35 جنيهًا للكيلو

قال أحمد جعفر، رئيس شعبة الاسماك بالغرفة التجارية، إن هناك استقرار في أسعار الأسماك اليوم السبت.



وأضاف جعفر، في تصريحات لـ" الدستور"، أن سعر السمك البلطى بلغ ما بين 32 – 35 جنيها للكيلو، بحسب النوع والحجم.



وتراوح سعر السمك الفيليه البلطى ما بين 30 - 90 جنيها للكيلو، وقشر البياض ما بين 50-64 جنيها، وبلغ سعر سمك القراميط شيلان من 10 - 20 جنيها.



وبلغ سعر السبيط من 90 – 180 جنيها، وسجل سعر الكابوريا من 30 - 140 جنيها، وبلغ سعر البورى 1 من 49 - 57 جنيها، ويصل سعر سمك المرجان2 من 23- 33 جنيها، والبربون 2 بلغ من 35 - 41 جنيها، جمبرى 2 من 200-300 جنيه، وسعر سمك الثعابين من 50 - 140 جنيها، وبلغ سعر سمك المكرونة السويسى يصل ما بين 55 – 65 جنيها للكيلو، وبلغ سعر سمك المكرونة المجمد الأكثر تداولا ما بين 19 - 25 جنيها للكيلو.