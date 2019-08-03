لاتكن واحدا منهم.. تعرف على أخطر الأبراج

تنقسم الشخصيات فى سماتها وتصرفاتها، والجميع لديه حق الإختيار فى كيف ينبغى أن يكون؟، بل مالأسلوب الذى يود أن يعيش به طول حياته؟، وهذا مايجعل العديد من التركيبات الوراثية والفلكية تخبرنا عن أخطر الأبراج التى يمكن أن تتعامل معها.



- برج الحمل

يقع برج الحمل المعروف بغضبه المفاجئ وعناده وتمرده فى المراتب الأولى ضمن أخطر الأبراج، ويرتكبون معظم جرائمهم في لحظة جنون، ثم يندمون بعد ذلك.



- برج الثور

يعرف بقوته وطموحه وغضبه وجرأته، لا يترددون في ارتكاب جرائم القتل من أجل ضمان تحقيق أهدافهم ومصالحهم الشخصية، وهو أكثر الأبراج إجرامًا في القضايا النقدية، مثل الغش والاحتيال.



- ملك عالم الجريمة.. برج القوس

على الرغم من أن برج القوس هو برج نادر الوجود على مستوى العالم؛ إلا أن انتماء عدد كبير جدًا من المجرمين له حقًا يجعله برجًا خطيرًا جدًا.



ويعود إلى أن الجرائم تكون بتحريض من أشخاص آخرين يكون هو تحت قيادتهم، ولا يفعل ذلك من تلقاء نفسه، كما يستطيع برج القوس الحصول على مواقع ومناصب لا تصدق مثل رئاسة الدول وزعماء المافيا وبارونات المخدرات، نظرًا لشخصياتهم الجذابة وأفكارهم، واكتسابهم احترام وإعجاب الآخرين.



- برج العقرب.. لا منافس له في الاختلال العقلي

أفعاله وتصرفاته الغامضة وجرأته تجعل منه ثاني أكثر الأبراج خطورة على المستوى الإحصائي، ويشتهر برج العقرب بأنه لا ينسى أبدًا الإساءة الموجهة له، ويرد على ذلك بشكل عنيف للغاية.



والأكثر رعبًا من ذلك أن معظم الجرائم التي يرتكبونها يؤدونها بشكل مؤلم وعنيف ويتبنون الأساليب السادية تجاه الضحايا.