أسعار الغاز المنخفضة تهوى بأرباح إكسون موبيل 21%

أعلنت شركة إكسون موبيل الأمريكية، الجمعة، عن انخفاض أرباحها الفصلية 21% بفعل تراجع أسعار الغاز الطبيعي وارتفاع تكاليف الصيانة.



وإكسون موبيل أكبر شركة نفط مدرجة في البورصة في العالم.



وانخفض صافي ربح أكبر شركة أمريكية منتجة للنفط إلى 3.13 مليار دولار أو 73 سنتًا للسهم في الربع الثاني من 2019، مقارنة مع 3.95 مليار دولار أو 92 سنتًا للسهم في نفس الفترة قبل عام.



وزاد إنتاج إكسون من المكافئ النفطى 7% إلى 3.9 مليون برميل يوميًا في الربع الثاني من 2019.