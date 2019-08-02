إلغاء تحذير من حدوث تسونامي عقب زلزال إندونيسيا

ألغت هيئة الأرصاد الجوية والأبحاث الجيوفيزيقية الإندونيسية، التحذير الذي أصدرته من احتمال حدوث موجات مد عاتية "تسونامي"عقب الزلزال الذي بلغت شدته 6.8 درجة على مقياس ريختر وضرب قبالة الساحل الغربي للبلاد.



ذكرت ذلك قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية، اليوم الجمعة، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.



وكان مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، أفاد بأن مركز الزلزال وقع على بعد 151 كيلومترًا من ساحل مقاطعة "بانتن"، وضرب على عمق 42.8 كيلومتر.

