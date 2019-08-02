مباحثات حول زراعة الحوثيين الألغام في اليمن

شارك البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام في اجتماع المانحين الدوليين والمنظمات غير الحكومية والذي نظمه المشروع الإنمائي للأمم المتحدة بالعاصمة الأردنية عمان.



وقال مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام العميد ركن أمين العقيلي وفقا لموقع "سبتمبرنت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، اليوم الجمعة - إن الهدف من الاجتماع، إشعار المانحين والداعمين من دول ومنظمات عن إنجازات النصف الأول من العام 2019 وأخذ تصور أفضل عن كارثة الألغام ومخلفات الحرب التي تسببت بها ميليشيا الحوثي بانقلابها على الحكومة الشرعية، ولمعرفة المعوقات والتحديات والصعوبات التي تواجه البرنامج اليمنى للتعامل مع الألغام.



وأشار إلى أن المركز قدم عرضًا شرح خلاله التحديثات الأخيرة وعلى رأسها طلب التمديد الذي تقدم به اليمن إزاء المادة الخامسة من اتفاقية اوتاوه لحظر الألغام المضادة للأفراد، وعرض مجموعة من التحديات الجديدة، ومنها اكتشاف ألغام جديدة وألغام محورة مرتجلة زرعتها ميليشيا الحوثي بكثافة عالية اكتشفت حديثًا، وأيضًا عبوات ناسفة تعمل بالأشعة تحت الحمراء ويتم التحكم بها عن بعد والتمويه عليها حيث يصعب التعرف عليها من قبل المدنيين للحذر منها، ومشكلة الألغام البحرية المزروعة من قبل الحوثيين والتي ظهرت في شواطئ البحر الأحمر وفتكت بالمدنيين، وذكر أيضًا أن من التحديات التي تواجه البرنامج الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.



وخلال أعمال الاجتماع قدم المركز شرحًا عن مكتب التنسيق التابع للمركز التنفيذي وعن مهمته التي تهدف إلى توحيد جميع الأعمال المتعلقة بنزع الالغام من تطهير ومسح غير تقني وتقني ومن توعية من مخاطر الألغام ومساعدة الضحايا الناجين من الالغام.