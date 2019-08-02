فيضانات تجتاح "فريتاون" عاصمة سيراليون

اجتاحت فيضانات عارمة "فريتاون" عاصمة سيراليون جراء هطول الأمطار الموسمية الغزيرة على البلاد.



وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم الجمعة أن مياه الفيضانات غمرت المنازل والسيارات في العاصمة "فريتاون" وتسببت في إحداث خسائر فادحة.

يشار إلى أن نحو 500 شخص قد لقوا حتفهم فيما اعتبر آخرون في عداد المفقودين بعدما اجتاحت الفيضانات والانهيارات الطينية سيراليون في عام 2017.