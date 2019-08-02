الادعاء السويدي يطالب بحبس مغني الراب الأمريكي آيساب روكي 6 أشهر

طالب الادعاء في السويد بحبس مغني الراب الأمريكي آيساب روكي واثنين من مرافقيه ستة أشهر في قضية اعتدائهم على شاب (19 عاما) بطرحه أرضا وضربه في مشاجرة بأحد شوارع ستوكهولم.

ودفع المتهمون الثلاثة ببراءتهم. وقال روكي (30 عاما)، وهو مغن ومنتج وعارض اسمه الحقيقي راكيم مايرز، للمحكمة أمس الخميس إنه تصرف دفاعا عن النفس بعد تعرض حارسه الشخصي للاعتداء.

وفي عريضته قال ممثل الادعاء دانيل سانسون إن الأفعال التي قام بها المتهمون الثلاثة في 30 يونيو حزيران لا يمكن اعتبارها دفاعا عن النفس.

وأضاف "لدينا ثلاثة أشخاص كالوا اللكمات والركلات لشخص بعد طرحه أرضا... العنف الذي ارتكبوه لا يمكن الدفاع عنه".