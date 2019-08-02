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محافظات

حملات مكبرة بـ5 إدارات تموينية بالإسكندرية

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 04:46 م
جريدة الدستور
هبه عويضه
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شنت مديرية تموين الإسكندرية، بقيادة المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، عدة حملات على مستوى المحافظة، في إطار تشديد الرقابة وضبط الأسواق.

وتمكنت إدارة المنتزه برئاسة مرتضى أحمد، وإشراف عصام اللبيدى، رئيس الرقابة، من تحرير 10 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن لمخابز بلدية مدعمة.

وجرى تحرير محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات لأحد المخابز، وتحرير محضرين توقف لمخبزين بلدى دون إذن مسبق من التموين، وتحرير محضر عدم وجود لوحة إعلان مواعيد العمل والبيانات لأحد المخابز، و6 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و4 محاضر عدم إعلان عن الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق مخالف للقرار الوزارى 330، وتحرير محضر بيع أسطوانات بوتاجاز بسعر أزيد، وتحرير محضر حيازة وبيع سجائر مجهولة المصدر

وفي إدارة تموين العامرية برئاسة جابر عبدالله، مدير الإدارة، تم تحرير 3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و7 محاضر عدم وجود لوحة إعلان مواعيد العمل والبيانات، وتحرير محضرين عدم وجود سجل التفتيش لمخبزين، وتحرير محضر عدم وجود ميزان حساس لمخبز، وتحرير محضر عدم إعطاء بون صرف خبز للمواطنين، وتحرير محضر عدم سداد فروق الأسعار، ومحضر حيازة سلع غذائية مجهولة المصدر، ومحضر بيع بوتاجاز بأزيد من السعر الرسمي، و14 محضر عدم حمل شهادة صحية،
و6 محاضر عدم إعلان الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق، وتحرير محضر حيازة مطبوعات.

وتمكنت إدارة تموين الجمرك برئاسة نبيل مفيد مدير، من تحرير محضر إدارة مخبز سياحى دون ترخيص من الجهات المختصة، وتحرير محضر إدارة مخبز إفرنحى دون ترخيص من الجهات المختصة، وتحرير محضر توقف بدال تموينى دون إذن مسبق من التموين، ومحضر عدم نظافة أدوات العجين لأحد المخابز، ومحضرين عدم الإعلان عن الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر عدم حمل شهادة صحية.

وتمكنت إدارة تموين غرب برئاسة خالد عبد الفتاح من تحرير محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر عدم إعلان عن مواعيد العمل ووزن وسعر الرغيف، و4 محاضر عدم إعلان عن الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق، 7 محاضر عدم حمل شهادة صحية، و3 محاضر استخدام إسطوانة غاز تجارية في منطقه بها غاز، وتحرير محضر توقف بدال تمويني دون إذن مسبق، وتم سحب عينة خبز ودقيق من أحد المخابز.

وتمكنت إدارة تموين شرق برئاسة عبد الرازق الطيب، مدير الإدارة، وإشراف نبيل محفوظ، رئيس الرقابة، من تحرير 5 محاضر إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، وتحرير 6 محاضر عدم نظافة أدوات العجين، و5 محاضر عدم وجود لوحة بيانات للمخابز، وتحرير 9 محاضر عدم وجود شهادات صحية، وتحرير محضر عدم إعلان عن أسعار بيع غاز أسطوانات البوتوجاز لمستودع بوتوجاز أبيس، وتحرير محضر بيع غاز البوتوجاز بأزيد من السعر بمنطقة أبيس، وتحرير محضر تشغيل وإنشاء مخبز أفرنجى وحلوانى دون ترخيص بمنطقة جناكليس، وتحرير محضر عدم إعلان عن الاسعار، وتحرير محضرين عدم إعلان عن أسعار بيع المقررات التموينية للبدالين التمونيين، ومحضر هدم ثلاجة وإلغاء نشاطها وإزالتها دون الرجوع للجهات المختصة.
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