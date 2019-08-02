إيقاف 34 مجتازًا للحدود البحرية في تونس

أعلنت دوريات عائمة تابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني التونسي بالمهدية من إحباط عمليتي اجتياز للحدود البحرية بطريقة غير شرعية باتجاه إيطاليا، حيث ضبطت مركبي صيد على مستوى سواحل الجهة، كان على متنهما 34 شخصا من سكان ولايتي المنستير والمهدية.



وأوضحت وزارة الداخلية التونسية، في بيان لها اليوم الجمعة، أن الدوريات العائمة حجزت لدى الموقوفين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و57 عاما مبلغا ماليا من العملات الأجنبية، وباستشارة النيابة العامة، أذنت لوحدات الحرس الوطني بالمكان بالتحفظ على 12 منهم، من ضمنهم منظم العملية الذي تم إلقاء القبض عليه وإطلاق سراح البقية، وتحرير محضر ضدهم لاجتياز الحدود البحرية بطريقة غير قانونية باتجاه ايطاليا.