إنتر ميلان يصدر بيانًا بشأن إصابة دييجو جودين

قال نادي إنتر ميلان الإيطالي على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن لاعبه دييجو أصيب في فخده اليسرى.



وأكد بيان صادر عن النادي بعد ظهر اليوم أن الفحوص الطبية أثبتت وجود تمزق على مستوى العضلة المستقيمة الفخذ اليسرى، مما يهدد بغيابه عن الملاعب لفترة طويلة من الوقت.



واعتبرت الصحف الإيطالية أن موسم دييجو جودين انتهي مع إنتر ميلان قبل أن يبدأ، فيما لم يحدد فريق النيرازوري مدة غيابه واكتفى بالقول بأن تقييم حالته سيستمر من أسبوع إلى أسبوع.



وانضم المدافع البالغ من العمر 33 عامًا إلى تدريبات فريقه الجديد منذ أيام بعد مشاركته في كوبا أمريكا، فيما تعتبر الإصابة التي تعرض لها بمثابة انتكاسة كبيرة قبل بداية الموسم الجديد.