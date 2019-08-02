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اقتصاد

قناة السويس تسجل رقمًا قياسيًا في عبور السفن

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 04:36 م
جريدة الدستور
وكالات
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أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أن حركة الملاحة سجلت اليوم الجمعة، رقمًا قياسيًا وغير مسبوق في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة على مدار تاريخها.

وقال مميش إن الحركة تضمنت عبور 81 سفينة، وهو أكبر عدد من السفن يعبر القناة في يوم واحد بأعلى حمولة يومية كلية بلغت 6.1 مليون طن؛ حيث بلغ عدد السفن العابرة للقناة من اتجاه الشمال 43 سفينة بحمولات 3.014 مليون طن، فيما بلغ عدد السفن العابرة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة دون انتظار 38 سفينة بإجمالي حمولات 2.95 مليون طن.

وأكد أن الزيادة غير المسبوقة في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة تعد شهادة ثقة في كفاءة القناة وقدرتها على استقبال السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة لا سيما بعد نجاح مشروع القناة الجديدة في زيادة قدرتها العددية والاستيعابية بما مكّنها من مواكبة التطورات المتسارعة في صناعة النقل البحري.
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