إشادة إماراتية بجهود السعودية فى خدمة الحجاج

أشاد سفير دولة الإمارات لدى الرياض، الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في توفير خدمات متكاملة ومبتكرة لحجاج بيت الله الحرام.



وأثنى السفير الإماراتي على توفير الحكومة السعودية لكل السبل التي تضمن للحجاج تأدية مناسك الحج بيسر وطمأنينة، عبر حشد جميع الطاقات والإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن من مختلف دول العالم، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".



وأكد الشيخ شخبوط على حرص قيادة دولة الإمارات على "تقديم أفضل الخدمات لحجاج الدولة، وتأمين جميع احتياجاتهم منذ لحظة مغادرتهم أرض الوطن وحتى عودتهم سالمين"، مضيفًا فى تصريحات خاصة بمناسبة استقبال وفود دولة الإمارات من الحجاج: "إن فريق السفارة وقنصلية دولة الإمارات يعملان وبالتنسيق والتعاون المستمرين مع فريق بعثة الحج الرسمية، وعلى مدار الساعة لتنفيذ توجيهات القيادة، وبما يضمن الارتقاء بالأداء، والوصول إلى أعلى معدلات السعادة والرضا".