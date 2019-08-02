كفيتوفا تنسحب من بطولة التنس بسبب إصابتها البالغة

أعلنت اللاعبة التشيكية بيترا كفيتوفا، المصنفة السادسة على العالم، اليوم الجمعة، انسحابها من بطولة كأس روجر للتنس التي تقام في مدينة تورنتو الأسبوع المقبل بسبب الإصابة.

وكتبت كفيتوفا عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي على الانترنت"تويتر":"تواصل إصابتي في الساعد إحداث مشاكل لي، لذلك، وبعد نصيحة من الفريق الطبي، لن أتوجه لكندا".

وأضافت:" سأفتقد للغاية التواجد في تورنتو هذا العام، وأتمنى للبطولة النجاح والتوفيق ".



وتبدأ البطولة التابعة للرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات يوم الاثنين المقبل وتنتهي يوم الأحد، حيث تواصل اللاعبات الاستعداد على الملاعب الصلبة لحين تحديد موعد بطولة امريكا المفتوحة التي تنطلق في وقت لاحق من هذا الشهر ل.