تأهل 3 لاعبات لنصف نهائي بطولة العالم للاسكواش للشباب في ماليزيا
الجمعة 02/أغسطس/2019 - 04:32 م
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تأهلت اللاعبات المصريات، جنا شيحة وفريدة محمد وهانيا الحمامي، إلى الدور نصف النهائي من بطولة العالم للاسكواش للشباب، والتي تستضيفها ماليزيا خلال الفترة من 30 يوليو إلى 4 أغسطس 2019.
وحققت شيحة الفوز في مباراتها بالدور ربع النهائي التي أقيمت اليوم الجمعة بمركز "بوكيت جليل الوطني" في كوالالمبور على حساب الأمريكية مارينا ستيفانوني بثلاثة أشواط مقابل شوط تفاصيلها 7-11 و11-5 و11-7 و11-7 خلال 31 دقيقة.
كما تأهلت فريدة محمد بالفوز على الماليزية شان يوين بثلاثة أشواط مقابل شوط بواقع 3-11 و11-7 و11-5 و11-9 خلال 36 دقيقة، لتواجه في نصف النهائي الحمامي المتغلبة بدورها على لاعبة هونج كونج، شان سين يوك، بثلاثة أشواط نظيفة تفاصيلها 14-12 و11-3 و12-10 خلال 32 دقيقة.
وحققت شيحة الفوز في مباراتها بالدور ربع النهائي التي أقيمت اليوم الجمعة بمركز "بوكيت جليل الوطني" في كوالالمبور على حساب الأمريكية مارينا ستيفانوني بثلاثة أشواط مقابل شوط تفاصيلها 7-11 و11-5 و11-7 و11-7 خلال 31 دقيقة.
كما تأهلت فريدة محمد بالفوز على الماليزية شان يوين بثلاثة أشواط مقابل شوط بواقع 3-11 و11-7 و11-5 و11-9 خلال 36 دقيقة، لتواجه في نصف النهائي الحمامي المتغلبة بدورها على لاعبة هونج كونج، شان سين يوك، بثلاثة أشواط نظيفة تفاصيلها 14-12 و11-3 و12-10 خلال 32 دقيقة.