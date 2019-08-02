استقرار معدل البطالة في أمريكا عند 3.7 بالمائة

أضافت الولايات المتحدة 164 ألف وظيفة في يوليو لتساعد على إبقاء معدل البطالة عند 3.7 %، حسب بيانات حكومية صدرت، اليوم الجمعة.



وتؤكد بيانات البطالة، التي أصدرها مكتب إحصاءات العمل، قوة الاقتصاد الأمريكى الذي وصفه رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي، جيروم باول، أمس الأول الأربعاء، بأنه "صحي" لدى إعلانه تخفيض سعر الفائدة.



يشار إلى أن معدل البطالة ظل عند أدنى مستوياته منذ عام 1969، وتظهر البيانات ارتفاع أجور الأمريكيين بوتيرة بطيئة خلال العام الجاري.



وبلغت الزيادة في شهر يوليو نحو 8% لكل ساعة لتصل إلى نحو 28 دولارًا، وزادت الأجور لكل ساعة بنسبة 2ر3% خلال الإثني عشر شهرًا الماضية، حسب ما ذكر مكتب إحصاءات العمل.



تأتي هذه البيانات وسط علامات على توتر العلاقات التجارية بين أمريكا والصين، ولا توجد دلائل على انخفاض وتيرة الحرب التجارية مع الصين، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، أنه سيرفع الرسوم الجمركية على بضائع صينية بقيمة 300 مليار دولار إلى 10 % اعتبارًا من الأول من سبتمبر المقبل.



وأضاف المكتب: أن الوظائف الجديدة كانت كثيرة في الخدمات الاحترافية والفنية وقطاع الصحة والخدمات الاجتماعية والأنشطة المالية.