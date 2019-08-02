بحضور نجم الأهلى.."تامر حسنى" يتألق بحفل الساحل الشمالى

أحيا النجم تامر حسني حفلًا غنائيًا ضخمًا، مساء أمس الخميس، بنادي الحية في ساحل العاج-هاسيندا في الساحل الشمالي، بحضور كامل العدد.



وحرص تامر علي نشر مجموعة من صور حفله، عبر صفحته الشخصية بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



وشهد الحفل حضور زوجته المغربية مصممة الأزياء بسمة بوسيل، واللاعب رمضان صبحى، نجم النادي الأهلى، وبدأ "تامر" الحفل بباقة من أغانيه التي تلاقي تفاعلًا كبيرًا من كل محبيه، مثل "عيش بشوقك، بنت الإيه، عمري ابتدا" وغيرها من الأغاني.



وفي سياق آخر، انتهي النحم تامر حسنى، من تصوير فيلمه الجديد والذي يحمل اسم مؤقت "كل سنة وأنت طيب" ومن المقرر أن يتم طرحه ضمن موسم عيد الأضحى المقبل.



فيلم "كل سنة وأنت طيب" بطولة كل من تامر حسنى، زينة، خالد الصاوى، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، محمد سلام، وآخرين، تأليف محمد عبدالمعطى، إخراج سعيد الماروق، يشار إلى أن آخر أفلام تامر حسنى "البدلة"، وشارك فى بطولته أمينة خليل وأكرم حسنى، وآخرون، تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج ماندو العدل.