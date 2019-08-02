"أرتور ميلو" يقطع إجازته من أجل التدريب

نشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية الرياضة اليوم الجمعة، عن عودة اللاعب البرازيلي أرتور ميلو إلى تدريبات النادي الكتالوني، بعد نهاية اجازته الطويلة التي قدمها له النادي بسبب تمثيل منتخب بلاده في بطولة كوبا أميركا الشهر الفائت.



وغاب أرتور ميلو عن معسكر برشلونة في بداية التحضيرات بسبب ارتباطه مع منتخب بلاده البرازيل الذي خاض بطولة كوبا أمريكا 2019.



ووفقًا للصحيفة الشهيرة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، فإن المدرب الباسكي إرنستو فالفيردي المدير الفني للنادي الكتالوني برشلونة، قام باستدعاء 3 لاعبين شباب لحضور جلسة اليوم الجمعة، وهم واجو وريكوي بويغ وكارليس بيريز.



وأشارت إلى أن من المرجح أن ينضم الثلاثي واجو وريكوي بويغ وكارليس بيريز إلى الجولة الأولى للفريق الكتالوني في الولايات المتحدة الأمريكية التي ستنطلق الأسبوع المقبل.