ماركيز يتراجع عن كوارتارارو خلال التجارب الحرة في برنو

استطاع فابيو كوارتارارو التقدم على مارك ماركيز حامل اللقب الحالي في بطولة العالم للدراجات النارية خلال التجارب الحرة الثانية في برنو.



تمّ كسر أسرع أزمنة الحصة الأولى التي سجلها أندريا دوفيزيوزو مباشرة مع بداية الحصة الثانية من قبل أليكس رينز.



وبقي زمنه هو الأسرع حتى سجل مافيريك فينياليس دقيقة و56.084 ثانية مع انتصاف الحصة، وبقي ذلك التوقيت صامدًا حتى الدقائق الخمس الأخيرة حين سجل ماركيز دقيقة و55.825 ثانية.



لكن وقبل دقيقتين من انتهاء الحصة، سجل كوارتارارو دقيقة و55.802 ثانية أمام ماركيز بفارق 0.023 ثانية.



تقدم دوفيزيوزو إلى المركز الثاني في وقت لاحق من الحصة قبل أن يتراجع إلى الثالث بسبب كوارتارارو، لينتهي به الأمر بتوقيت مماثل لدراج دوكاتي جاك ميلر: دقيقة و56.071 ثانية حيث مُنح الأسترالي المركز الثالث.



خلفهما أكمل فينياليس الحصة خامسًا كأفضل دراجي ياماها ولم يتمكن من تحسين زمنه حيث اكتفى بفارق 0.282 ثانية.