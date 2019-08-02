القصة الكاملة لاقتحام مسجد الحسين أثناء خطبة وزير الأوقاف

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بحالة من الجدل عقب ما أُثير عن اقتحام أحد الأشخاص مسجد الحسين، وذلك أثناء أداء شعائر صلاة الجمعة، وهو ما تسبب في تحويل البث لنقل الشعائر من مسجد التليفزيون بمبنى ماسبيرو بدلًا من مسجد الحسين.



وكان المصلون قد فوجئوا بقطع بث صلاة الجمعة أثناء إلقاء وزير الأوقاف للخطبة، والانتقال إلى خطيب آخر بمسجد التليفزيون المصري بماسبيرو.



فيما أكدت قطاع الهندسة الإذاعية بالهيئة الوطنية للإعلام، أن عطلا وقع بسيارة الإذاعة الخارجية تسبب في تحويل نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحسين إلى مسجد التليفزيون بمبنى ماسبيرو.



وأفاد بأنه أثناء نقل شعائر صلاة الجمعة اليوم من مسجد الحسين حدث عطل مفاجئ بمفتاح الكهرباء الرئيسي الخاص بسيارة الإذاعة الخارجية، وعلى الفور تم تحويل نقل صلاة الجمعة إلى مسجد التليفزيون.



من جانبه، روي الكاتب الصحفي مصطفى بكري، حقية ما دار داخل المسجد، عبر حسابه على "تويتر"قائلًا: "الشائعات والأكاذيب لا تريد أن تتوقف، منذ قليل انتشرت شائعة تقول إن سبب قطع الإرسال التليفزيوني عن نقل خطبة صلاة الجمعة التي كان يلقيها وزير الأوقاف من مسجد سيدنا الحسين عنه، يرجع إلى محاولة اقتحام للمسجد أثناء الخطبة، وهذا كذب وافتراء، فقد كنت حاضرًا في المسجد".



وأضاف: ما حدث أن عطلًا فنيًا طرأ على سيارة البث الخارجي، ما تسبب في عدم نقل الخطبة تليفزيونيًا، ولكنها نقلت كاملة بواسطة الإذاعة، وليس صحيحًا أنه كانت هناك محاولة لاقتحام المسجد، كل ما في الأمر وقد كنت موجودًا في الصف الأول، وقام أحد المصلين محاولًا المرور أمام الصف الأول للسلام على أحد الحاضرين، فقام أحد الحراس بمنعه وانتهى الأمر".